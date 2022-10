Meghan Markle se sincera sobre su pasado como azafata de televisión en una charla con Paris Hilton

Meghan Markle ha sorprendido con la nueva invitada con la que ha charlado en el nuevo episodio de su podcast Archetypes. La duquesa de Sussex ha conversado con Paris Hilton sobre la fama, la telerrealidad y la imagen que algunos programas ofrecen de las mujeres. Una cita a la que la esposa del príncipe Harry acudió llena de prejuicios, según ha reconocido, hacia la heredera millonaria.

En el podcast, Meghan se ha sincerado sobre su estpa como azafata en un concurso de televisión donde sólo fue apreciada por su “belleza, pero no por mi cerebro” y que se sintió tratada como “una tonta”. Participó en el programa Del or No Deal entre 2006 y 2007, que consiste en escoger entre 26 maletines que contienen distintas sumas de dinero que van desde un centavo hasta un millón de dólares. Aunque Meghan dice estar agradecida a ese trabajo que la sirvió para subsistir en los inicios de su carrera interpretativa mientras intentaba tener éxito como actriz (después le llegó la fama con la serie Suits), asegura que no fue una experiencia agradable pues “no me gustaba sentirme obligada a ser solo apariencia”.

Dado su conocimiento y la explotación que de su belleza se hizo asegura que quiere que su hija Lilibet sea valorada por su cerebro en lugar de por su apariencia física. “Quiero que nuestra hija aspire a estar un poco más arriba. Quiero que mi Lili quiera formarse y quiera ser inteligente y enorgullecerse de esas cosas”.

A pesar de que su paso por el concurso le sirvió para pagar las cuentas asegura que “lo terminé dejando. Yo era mucho más de lo que aparecía en el escenario. No me gustaba sentirme obligada a ser todo apariencias y poca sustancia”. Meghan también reveló que ella y otras azafatas del programa de televisión tuvieron que someterse a varios tratamientos de belleza, incluido rellenos en la ropa interior, colocarse uñas postizas o extensiones en el pelo. “Incluso nos daban cupones de bronceado cada semana porque había una idea muy clara de cómo deberíamos aparecer Se trataba únicamente de nuestra belleza”.

En otra parte del podcast Meghan, que en cada uno de los episodios de su podcast charla con mujeres conocidas que han tenido que luchar contra los estereotipos de género, admite que prejuzgó a Paris Hilton antes de entrevistarla para esta ocasión. “Me da vergüenza admitirlo, juzgué a París y no me he sentido bien, pero tenía que ser sincera porque cuando era niña ella era guapa, rica y famosa ¿Qué podría estar mal en su vida?” Por su parte, Paris contestó diciendo que también dudó antes de encontrarse con la duquesa de Sussex “porque soy una persona muy tímida y no nos habíamos visto antes”.

Paris Hilton aseguró que cuando participó junto a Nicole Richie en el reality The Simple Life, los productores dijeron que querían que Nicole fuera “la alborotadora” y que Paris fuera “la rubia rica y tonta”. La socialité reveló que interpretó el personaje tanto en el programa como en las entrevistas. “Me quedé atrapada y perdida en el personaje y en algunos puntos fue como si las líneas se volviera borrosas y como si me olvidara de quién era”.

