La imágenes familiares inéditas de la reina Camilla

Cuando se ha cumplido ya un mes del fallecimiento de Isabel II y del acceso al trono de su hijo, Carlos III, la Casa Real británica ha compartido información hasta ahora desconocida de la reina consorte Camilla. Así, se han publicado unas imágenes familiares de la esposa del soberano hasta ahora inéditas en las que aparece con sus padres, el comandante Bruce Middleton Hope Shand y su madre, Hon Rosalind Maud Shand. Además se ha querido destacar la labor que la esposa del monarca realiza dentro de la Corona.

La reina consorte tuvo una infancia idílica en Sussex y siempre sintió una gran adoración por sus padres. La imagen se compone de dos fotos. En la mitad superior se muestra a Camilla, sonriendo radiante mientras posa junto a su madre. En la mitad inferior aparece en el jardín de su casa con su padre. El matrimonio Shand tuvo tres hijos. Además de Camilla, la mayor, tuvieron a Annabel Elliot y a Mark Shand, un conservacionista que murió el 23 de abril de 2014.

Rosalind falleció a los 72 años en 1994 como consecuencia de la osteoporosis. La abuela de la reina consorte también había muerto de la misma enfermedad 18 años antes. Esto hizo que se haya involucrado de manera muy directa y con gran implicación en su papel de presidenta de la Royal Osteoporosis Society desde 2001. El comandante Bruce murió a los 89 años en 2006. Siempre estuvo muy unida a la aristocrática familia de su madre. Rosalind fue la hija mayor del III barón Ashcombe y fue nombrada debutante del año en 1939.

A principios de este año, Camilla habló sobre sus padres en una entrevista con Women’s Weekly de Australia, donde destacó de su progenitora su capacidad “al hacernos hablar con la gente'. Solía invitar a personas; no importaba quiénes eran, mayores, jóvenes, algunos de ellos parecían muy aburridos, pero ella solía sentarse al final de la mesa y decir ‘¡Hablen!’ También fue bastante franca y nunca se anduvo con rodeos”.

Especialmente traumático fue para la reina Camilla perder a su madre. “Tenía unos 60 años cuando le fue diagnosticada osteoporosis. En aquel entonces no se sabía nada sobre la enfermedad. Era una mujer fuerte, capaz de cualquier cosa, pero se encogió y se encogió y comenzó a inclinarse. Le afectaba al estómago y los pulmones, por lo que su respiración se volvió muy mala. No podía comer mucho y agonizó”, recordó con amargura. Su padre, falleció un año después de su matrimonio con el entonces príncipe de Gales Carlos y sobre él comentó que: “Estaría tan complacido de saber que ahora soy coronel en jefe. No creo que nada lo hubiera hecho sentir más orgulloso”, dijo.

Además de sus padres y sus hermanos, los otros grandes sostenes de la vida de la reina consorte británica son sus hijos, según cuenta Penny Junior en su libro La Duquesa. Tom Parker Bowles y Laura Lopes, fruto de su primer matrimonio con el mayor Henry Andrew Parker Bowles, la apoyaron sin fisuras tras su divorcio y cuando la relación sentimental con el entonces heredero a la Corona saltó a la luz.

A pesar del lugar destacado que ocupa su madre, Tom y Laura no tendrán títulos nobiliarios ni cambiarán su estatus tras la subida al trono de su padrastro. De hecho, en el funeral de Isabel II no entraron con los miembros de los Windsor, sino con otro grupo de invitados, escenificando así que su vida seguirá siendo igual de discreta que hasta ahora y que no van a dar un paso al frente a pesar de ser hijos de la reina consorte.

Implicada en casi un centenar de organizaciones

La Familia Real también informó que Camilla de Inglaterra apoya a más de 90 organizaciones benéficas de las que es patrona o presidenta donde prevalecen los temas de salud, alfabetización, apoyo a los necesitados, personas mayores, víctimas de violación, abuso sexual y violencia doméstica, empoderamiento femenino, animales, danza, patrimonio y artes.

Este movimiento de la monarquía inglesa viene después de que se decidiera relegar al antepenúltimo y penúltimo puesto a los duques de Sussex de la página web oficial de la Corona. Detrás de ellos solo estaría el príncipe Andrés, duque de York, que fue apartado de sus deberes institucionales a raíz de su supuesta implicación en el Caso Epstein. Este cambio se ha interpretado como un gesto que aleja aún más al príncipe Harry y Meghan Markle de la Familia Real británica.