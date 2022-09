Un despliegue como no se recuerda Adiós a la Comandante en Jefe: estos son los guardias y regimientos del cortejo fúnebre de Isabel II Cientos de miembros de las Fuerzas Armadas británicas han acompañado y custodiado el ataúd de la monarca en el día de su funeral de Estado

En su último viaje, solemne, ceremonial y a la vez emotivo por el corazón de Londres, Isabel II no ha estado sola. Sus hijos la arropaban marcando el paso en su camino hacia el descanso final, pero no solo ellos. Durante las siete décadas en las que Isabel II ha estado en el trono, su relación con el Ejército ha sido muy estrecha. Antes de convertirse en Reina, y por lo tanto ser comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, sirvió como mecánica durante la II Guerra Mundial cuando solo tenía trece años.

Debido a esta vinculación institucional pero también personal, no podía faltar en el funeral de Estado -que este lunes se ha celebrado en la Abadía de Westminster- la presencia de los diferentes cuerpos militares del Reino Unido, quienes han tenido un papel destacado en el cortejo fúnebre de la monarca. La Familia Real británica también estaba acompañada por miembros del equipo con el que contó en su reinado ,y por algunas de las personas que van a ayudar en esta nueva etapa a Carlos III y al príncipe de Gales. Además, la procesión ha estado encabezada por las gaitas y tambores de los Regimientos de Escocia e Irlanda.

Los Guardias Granaderos

Un grupo de portadores pertenecientes al primer batallón de los Guardias Granaderos han sido los encargados de levantar el ataúd del catafalco ubicado en Westminster Hall y llevarlo en procesión hasta el carro de armas, colocado en el exterior de la puerta norte del edificio, en el que se han trasladado los restos mortales de Isabel II hasta la abadía de Westminster, escenario del solemne funeral de Estado.

Es la compañía más antigua dentro de la Brigada de Guardias y, como, tal está sujeta a ciertos privilegios y costumbres que la hacen única. Isabel II era la Comandante de la Compañía y la relación con la Familia Real siempre ha sido muy estrecha desde el reinado de Carlos II. El uniforme de esta unidad de infantería creada en 1652 se compone de un uniforme de gala coronado con un llamativo gorro alto de piel de oso.

Royal Navy

El State Gun Carriage, que transporta los restos mortales de la monarca y que se ha utilizado en anteriores funerales de Estado, está tirado por 142 marineros de la Marina Real (unos arrastrando las dos toneladas y media, que pesa el carro, mientras que otros actúan como frenos caminando detrás). Tres oficiales y 53 soldados rasos también forman guardias de honor al paso del cortejo por Parliament Square.

Este cuerpo, que también se encarga de bordear el recorrido y es la élite de la Royal Navy, es conocido en Reino Unido como Senior Service al ser la rama de servicio más antigua del Reino Unido, remontándose su origen al siglo XIX. Entre su equipamiento destacan submarinos, vehículos anfibio adaptables y helicópteros. Entre los militares que forman este grupo destaca la historia de Murray Kerr, que con 20 años participa en el funeral de la Reina mientras que su abuelo, hace más de siete décadas, protegió a la Reina en su coronación.

Custodios Yeomen

Encabezando el cortejo a ambos lados del féretro se encuentran los custodios yeomen, que destacan por ser el cuerpo militar más antiguo que existe en Gran Bretaña puesto que fue creado en 1485 por Enrique VII. Existen un total de 73 yeomen, siendo todos ex suboficiales o suboficiales de los Servicios Británicos que participan, por ejemplo, en las investiduras de la Orden de la Jarretera, las coronaciones o los funerales del monarca, como en esta ocasión.

No hay que confundirlos con los guardianes de la Torre de Londres conocidos como beefeater a pesar de que su uniforme guarda muchas similitudes: llevan trajes Tudor de colores rojo, blanco y amarillo, bandas cruzadas que reposan sobre el hombro izquierdo, una espada sin desenvaina y un arma llamada alabarda.

Caballeros de Armas

El segundo cuerpo empezando por detrás que rodea el carruaje que porta el féretro es el formado por los Guardaespaldas de Su Majestad del Honorable Cuerpo de Caballeros de Armas, quienes han acompañado a Isabel II en muchas ocasiones como visitas de jefes de Estado o la apertura del Parlamento. Fue creado por el rey Enrique VIII en 1509 como una escolta montada, armada con espadas o lanzas, para proteger al monarca en la batalla.

El uniforme, inspirado en los Dragoon Guards (antiguos regimientos de caballería del ejército británico) consta de un abrigo rojo con faldón con puños de terciopelo azul y frentes bordados con la insignia real Tudor del Portcullis. Los cascos con penachos de plumas de cisne blanco se usan cuando están de servicio, incluso en la iglesia.

Arqueros

La Compañía Real de Arqueros, que custodia el cortejo fúnebre por ambos lados situándose al final, funciona como la Guardia del soberano en cualquier acto que tenga lugar en Escocia. Además, suelen asistir a las tradicionales fiestas de jardín que Isabel II ofrecía en el Palacio de Buckingham y se encargaron de proteger el féretro de la Reina Madre durante su velatorio.

Además, siguen funcionando como un club de tiro con arco, finalidad con la que se creó en 1676 este cuerpo que tiene un Capitán General, cuatro Capitanes, cuatro Tenientes, cuatro Alféreces y doce Brigadiers. El uniforme que visten es una chaqueta verde oscuro con revestimientos negros, pantalones del mismo color con rayas negras y rojas y un gorro Balmoral con una pluma de águila.

Fuerza Aérea

El conocido como King's Color Squadron (hasta ahora Queen's Color Squadron) ha estado presente con tres oficiales y 53 soldados rasos en Parliament Square, frente New Palace Yard, un patio ubicado al noroeste del Palacio de Westminster. Esta unidad formada en 1960 se encarga de representar a la Royal Air Force (RAF) en actos ceremoniales y ejercer como guardias de honor para la realeza británica y otros mandatarios.

Visten uniformes azules con botones dorados, camisa azul y corbata negra. También a la Fuerza Aérea pertenecen los 200 músicos que encabezan el cortejo fúnebre junto a los regimientos escocés e irlandés.

Compañía Nijmegen

Forma parte de la guardia de honor que los tres ejércitos hacen en Parliament Square al paso del féretro de la Reina. Se formó en 1994 tras la suspensión del Segundo Batallón de la Guardia de Granaderos y fue bautizada con este hombre por la batalla del Puente de Nijmegen, una ofensiva de la Segunda Guerra Mundial.

Actualmente su función es la de realizar ceremonias de Estado y deberes públicos así como la de entrenar a los guardias jóvenes que han completado el Curso de Infantería de Combate en el Centro de Formación de Infantería Catterick.

Brigada de Gurkhas

Conocidos también como Ingenieros Gurkha de la Reina, encabezan la procesión del funeral. Isabel II era coronel en jefe de esta división que se incorporó al ejército británico tras la guerra anglo-nepalesa que finalizó en 1816.

Se distinguieron tanto en el campo de batalla que, como parte del tratado resultante, se concedió a Gran Bretaña permiso para reclutar hombres nepaleses en su propio ejército. En sus 74 años de historia 75º, la brigada ha recibido 26 Cruces Victoria (la condecoración militar más alta del Reino Unido) :13 para soldados y oficiales Gurkha y 13 a oficiales británicos.

Policía metropolitana montada

El segundo cortejo fúnebre, el que tiene lugar tras el funeral de la abadía de Westminster y finaliza en el arco de Wellington, está encabezado y cerrado por la Policía Metropolitana montada.

Esta rama de la Policía Metropolitana comenzó en 1760 y tiene entre sus funciones escoltar a los miembros de la Casa Real en el centro de Londres o controlar actos tan destacados como el Trooping the colour. Tiene una dotación de 117 agentes y aproximadamente 110 caballos que entrenan durante al menos un año y medio.

Policía montada de Canadá

La policía a caballo de Canadá también ha estado presente en el segundo cortejo, por detrás de la Policía Metropolitana montada. Se formó en 1920 por la fusión de dos fuerzas policiales federales y tiene un estrecho vínculo con el Reino Unido ya que tienen el mismo monarca.

En Canadá, el monarca británico es el jefe de Estado, pero se trata de un rol en gran medida protocolar. Quien tiene el poder es el gobernador general, representante del soberano en el país y designado por el Primer Ministro.

Tierra, Mar y Aire

El Jefe del Estado Mayor del Aire, Mike Wigston; el Jefe de Estado Mayor, el General Sir Patrick Sanders; el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, Sir Tony Radakin; y el Jefe de Estado Mayor de la Armada, el Almirante R. Hari Kumar, han participado en el cortejo de salida de la abadía de Westminster. Junto a ellos, el Vicejefe del Estado Mayor de la Defensa, General de División Gwyn Jenkins.

Household Cavalry (Caballería doméstica)

En la procesión fúnebre desde Westminster hasta el Arco de Wellington, inmediatamente detrás del carruaje, se ha colocado la caballería doméstica, que es uno de los regimientos más antiguos del Ejército Británico, ya que se remonta a 1660.

Es muy conocida por su protección al monarca, actuando como escolta, y realizando tareas ceremoniales. Aúna los dos regimientos más veteranos del británico: Los Life Guards y los Blues and Royals.

Guardia de Coldstream

El coronel de la Guardia Coldstream, detrás del carruaje que lleva los restos mortales de la Reina tras el funeral, representa a este cuerpo que forma parte de la División Doméstica del Ejército Británico, siendo uno de los cinco regimientos de guardias de infantería. Actúan como protectores de los palacios reales, incluidos el Castillo de Windsor, el Palacio de Buckingham y la Torre de Londres.

Es el regimiento más antiguo del ejército británico en servicio continuo (se formó en 1650) y nunca se ha fusionado. Su uniforme, muy parecido al de los guardias granaderos, es uno de los más emblemáticos gracias a la chaqueta roja con botones dispuestos de dos en dos, un gorro de pelo con una pluma roja a la derecha.

Silver y Gold Stick y la Brigada de espera

Son asistentes personales del soberano. El gold stick, o palo de oro, tiene deberes ceremoniales, asistiendo a actos estatales, apertura del Parlamento o coronaciones. También transmite las órdenes del Rey a la Caballería doméstica, a la que pertenece. El silver stick, o palo de plata, es el asistente del gold stick. Participan detrás del carruaje que traslada el cuerpo de la Reina tras el funeral de Estado.

Mientras, el oficial de Campo de la Brigada de espera está presente también en la despedida a la Reina, detrás del carruaje a la salida de Westminster. En las ceremonias estatales trabaja bajo las directrices del Lord Gran Chambelán y el Conde Mariscal. Como insignia de su cargo, cuando desmonta, lleva un bastón de madera con una corona y decorado con las insignias del regimiento de la Guardia de a pie.

Jefe de las caballerizas reales, y la Cruz de la Victoria y de San Jorge

Conocido en inglés como Crown equerry, es el jefe de las caballerizas reales, y participa en el cortejo detrás del féretro de Isabel II mientras es trasladado hasta el Arco de Wellington para llevarlo desde ahí al castillo de Windsor, donde va a ser enterrada. Por su parte, la Cruz de la Victoria es la condecoración más alta al valor militar en Reino Unido y siete de sus galardonados han participado en este segundo cortejo de la jornada, por delante del féretro. La Cruz de San Jorge es su homónimo en el terreno civil y diez de las personas que la tienen también están formando parte, en la misma posición, de la despedida

Major General Commanding The Household division and Staff

Delante del carro con los restos mortales de Isabel II hemos visto al oficial al mando de la División Doméstica, el general de división Chris Ghika, alto oficial que está en el cargo desde noviembre de 2019. "Creo que hablo por todos los que participan en el desfile cuando digo que es nuestro último deber para con nuestra Reina y nuestro primer deber para con nuestro Rey”, decía recientemente. Fue el encargado de llevar, junto a su personal, el féretro de la monarca desde el interior de Buckingham hasta el carro de armas con el que fue trasladada al Palacio de Westminster.

Representantes de los servicios civiles

En penúltima posición, cerrando el segundo cortejo fúnebre, se encontraba una representación de la sociedad civil. En total participan 88 personas de diez servicios diferentes: la flota real (8), la marina mercante (8), los guardacostas (4), la policía de Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte (16), los bomberos y servicios de rescate (16), los servicios de prisiones (16), el servicio de ambulancias (4), trabajadores de St John Ambulance (4), la Cruz Roja británica(4) y el voluntariado de la organización Royal Voluntary Service (4).

Lady Usher of the Black Rod

También encabezando el cortejo hemos visto a Lady Usher of the Black Rod, Sara Clarke, que destaca por ser la primera mujer en ocupar este puesto en la historia de Reino Unido. Investida en 2018 por Isabel lI, se encarga de las labores administrativas y ceremoniales del Parlamento británico. Antes de llegar al cargo, Clarke fue directora del All England Lawn Tennis Club y, por tanto, organizadora de Wimbledon.

Garter King of Arms y Conde Mariscal

El Rey de Armas de la Jarretera es la persona que proclamó a Carlos III nuevo Rey desde el balcón del Friary Court del Palacio de St. James. David Vines White ocupa el cargo desde 2021, con funciones como la sucesión de títulos nobiliarios, la supervisión de los deberes en ceremonias reales y la ley de armas en Reino Unido. Se trata de un cargo creado en 1415 por el rey Enrique V. También participando en este camino a la abadía de Westminster hemos visto al conde mariscal (Earl Marshal en inglés), quien tiene un papel fundamental ya que ha sido la persona encargada de organizar el último adiós a la soberana.

Edward Fitzalan-Howard, duque de Norfolk, heredó en 2002 el cargo real de su padre y de sus antepasados. Desde 1936 todos los duques de Norfolk ocupan este puesto. Pertenece a una de las familias de aristócratas con más historia de Reino Unido ya que se remontan a Eduardo el Confesor. También organizará la ceremonia de coronación de Carlos III.

Personal de la Reina, de Carlos III y del Príncipe de Gales

Los funcionarios reales y el personal de apoyo que ha tenido Isabel II en su reinado también ha estado presente en la despedida. Inmediatamente antes de los restos mortales de la monarca se han situado de izquierda a derecha y colocados en tres filas: el director de la Royal Collection, colección de arte de la realeza británica, Timothy Aidan John Knox; el el interventor de la oficina del Lord Chamberlain; el amo de llaves, encargado del buen funcionamiento de las diferentes residencias reales; el tesorero; el secretario privado; el caballerizo mayor, el mayordomo mayor; dos pajes y el mayordomo de palacio.

Algunas de las personas con las que cuenta Carlos III para su equipo en este recién iniciado reinado también han participado en el cortejo, cerrándolo, justo detrás de la Familia Real británica. En dos filas de dos, y de izquierda a derecha, hemos visto a Peter St-Clair-Erskine, su mano derecha y amo de llaves; sir Clive Alderton, secretario privado; un oficial de honor y el tesorero. Del personal del príncipe Guillermo de Gales, heredero al trono británico, ha estado un oficial de honor que se ha colocado al finalizar el cortejo