Carlos III pasa el testigo a su hijo Guillermo ante el parlamento galés: 'Su amor por Gales es profundo'

Carlos III y la reina consorte Camilla han llegado a Cardiff (Gales) esta mañana, una vuelta a su rutina como Rey tras pasar las últimas 24 horas de descanso y duelo en su residencia galesa de Highgrove. Esta visita a la capital costera es la última de la gira que los nuevos Reyes deben hacer por las cuatro naciones de Gran Bretaña. Han aterrizado en helicóptero en torno a las 12:15 horas de España y una limusina les ha conducido hasta la catedral de Llandaff, donde ha dado comienzo un breve servicio religioso en galés en honor a Isabel II con canciones de los salmos. Miles de personas se han congregado a las puertas del templo para saludar al nuevo monarca, que fue príncipe de Gales durante más de 53 años.

- El Palacio rectifica: el príncipe Harry podrá vestir el uniforme militar en la vigilia en honor a Isabel II

VER GALERÍA

VER GALERÍA

VER GALERÍA

El Rey y la reina consorte Camilla han sido recibidos con un sol brillante en la capital de Gales, además de las significativas salvas de cañón, una fanfarria de trompetas del Regimiento Real de Gales y la bienvenida del primer ministro galés, Mark Drakeford, y varios líderes de la iglesia anglicana en Gales. Después del servicio religioso, los Reyes se han dado un paseo para saludar a algunos estudiantes, que orgullosos esperaban el paso de Carlos III y su mujer con banderas de Reino Unido y de Gales, y han tenido la oportunidad de darle la mano e intercambiar algunas palabras con el nuevo monarca. La multitud, con la que el matrimonio se ha mostrado muy cercano, les ha cantado God save the King y ha aplaudido a su paso, además de ofrecerles algunos regalos y ramos de flores. Antes de entrar en el coche que les llevaría al Parlamento, han recibido también hurras y vítores de parte de los presentes.

VER GALERÍA

- Sigue en HOLA.com la cobertura más completa del funeral de Estado de la reina Isabel

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Además, han podido visitar los homenajes que el pueblo de Gales ha dejado para la Reina, que falleció el jueves en el castillo de Balmoral. Tras recibir el cariño de la gente, se han desplazado en un coche al Senedd, el parlamento galés, donde se celebra una ceremonia solemne de condolencias. Durante esta cita, la presidenta de la Asamblea, Elin Jones, ha hablado tanto en inglés como en galés para recordar algunas de las anécdotas que recuerdan de la última visita de la Reina a Cardiff, que fue hace apenas 11 meses con motivo de la apertura del curso político. Por supuesto se han mencionado los famosos y queridísimos corgis de Isabel II, un animal cuyo nombre está precisamente en galés y que quiere decir "perro pequeño".

VER GALERÍA

Carlos III ha comenzado sus palabras con la misma frase que dijo la Reina como despedida en su última visita a Cardiff, un agradecimiento desde el corazón en galés. Además, ha dado las gracias por las condolencias de los líderes políticos en ambos idiomas. "La nación de Gales siempre ha estado en el corazón de mi madre", ha expresado, dedicando unas palabras además al futuro de su hijo como príncipe de Gales. "Ahora, mi hijo Guillermo tomará el título. Después del tiempo feliz que ha pasado aquí, su amor por Gales es profundo", ha asegurado en la lengua celta. Ha dedicado varios momentos de su discurso a la cultura de esta tierra, haciendo referencia a príncipes anteriores a la conquista de Gales que llevó a cabo Eduardo I.

VER GALERÍA

- La reina Camilla ha sufrido una dolorosa lesión durante estos días

VER GALERÍA

Durante su visita en el Senedd también ha charlado con los miembros del Parlamento de la Juventud de Gales, que tiene la intención de capacitar a los jóvenes de tomar decisiones y darles voz en la política galesa. Ha saludado uno a uno y ha escuchado sus condolencias y buenos deseos, además de algunos detalles de su trabajo en el edificio situado en la bahía de Cardiff. Todo ello con la banda sonora de la que fuera arpista real desde 2007 hasta 2011, Claire Jones, con una pieza compuesta específicamente por su marido para esta jornada.

Para su tercer compromiso de la jornada irán al castillo de Cardiff, donde se reunirán con el primer ministro de Gales, Mark Drakeford, para después disfrutar de un pequeño encuentro con varios patrocinios reales y miembros de las diferentes comunidades religiosas.

Casualmente la visita de Carlos III coincidía con un día de celebración en Gales, honrando la figura de Owain Glyndwr, el reverendo y último galés que llevó el título de príncipe de Gales en el siglo XV. Por tanto, además de los buenos deseos de los miles de ciudadanos que se han congregado a las puertas de la catedral y del castillo de Cardiff, también habrá una manifestación silenciosa. En cuanto al nuevo papel del príncipe Guillermo, el primer ministro de Gales ha asegurado que no se espera que aprenda a hablar galés como hizo su padre, ya que no es fácil empezar con el idioma siendo adulto. "La lengua es una parte muy importante de Gales, la hablan miles de personas cada día como parte de su día a día, pero no es fácil de aprender si es tarde. Pero la gente va a apreciar cualquier interés que muestre", ha explicado Mark Drakeford.