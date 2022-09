Así pasó Carlos III las horas previas al fallecimiento de la Reina

El 8 de septiembre Isabel II falleció en el castillo de Balmoral. A su lado se encontraban sus dos hijos mayores, Carlos III y la princesa Ana, los únicos miembros de la familia que llegaron a tiempo para despedirse de su madre, quien tenía 96 años y llevaba más de siete décadas en el trono. En el caso del actual monarca, llegó en un helicóptero procedente de Dumfries House, la casa de campo que posee también en Escocia. Precisamente en esta vivienda pasó la jornada anterior al fallecimiento de su progenitora, ajeno a que horas después su vida cambiaría para siempre. A su lado en esos días previos estuvieron rostros conocidos como Jenna Bush Hager, hija del expresidente de los Estados Unidos George W.Bush, y el fotógrafo real Arthur Edwards.

VER GALERÍA

-Historia y detalles de la sala de Buckingham en la que reposan los restos mortales de Isabel II

-Un funeral para la historia: estas son las Casas Reales y los líderes mundiales que darán el último adiós a Isabel II

Jenna Bush Hager se desplazó la pasada semana a Ayrshire (Escocia) sin saber que ese viaje sería solo la antesala de una nueva era en Reino Unido. La escritora hizo este viaje para entrevistar después de un año de preparativos a la reina Camilla, en esos momentos duquesa de Cornualles, acerca de su club de lectura online llamado The Reading Room. La acompañaba su esposo, Henry Hager. Estaba previsto que ambas comieran juntas el miércoles, antes de la charla, pero finalmente Camilla no pudo llegar a tiempo por un problema de vuelos y la hija del exmandatario compartió la velada con su marido y Carlos III.

"Fue una comida deliciosa en la que me dijo que su querida esposa estaba triste de no estar presente. No puede esperar para sentarse contigo mañana", ha indicado durante una aparición en el programa de Today. Demostrando que se creó un ambiente totalmente cercano, asegura que al escuchar al Rey se giró a su marido y dijo: "¿Me llamarás querida esposa de ahora en adelante?". Jenna ha definido la velada que pasaron como "maravillosa y llena de conversaciones alegres". Por tanto, considera que el agravamiento en la salud de Isabel II fue "una sorpresa" para toda la familia.

VER GALERÍA

Última noche como Príncipe y primera aparición como Rey

El fotógrafo Arthur Edwards, que ha cubierto muchos de los actos y viajes oficiales de la realeza británica, también ha dado detalles de cómo fue para Carlos III la noche del miércoles 7 de septiembre, la última que pasó como Príncipe. Tal y como ha explicado al periodista Piers Morgan, en ese momento cenó con el hijo mayor de Isabel II en Dumfries House y se rieron mucho juntos. "Fue una gran noche y luego, al día siguiente, vi a todos salir rápidamente. Entonces supe que algo había sucedido", ha relatado. Además, ha dicho que para el Rey es difícil sobrellevar la pérdida de su madre porque su progenitora "es tu mejor amiga sin importar quien seas".

-¿Quién se quedará con los queridos corgis de la reina Isabel?

Edwards ha elogiado el compromiso que el monarca ha demostrado desde el inicio de su reinado a pesar de que las circunstancias personales no son fáciles. "Ha perdido a su madre y tiene que poner buena cara en todas partes. Creo que ha hecho un trabajo brillante. El discurso que pronunció ha sido un gran comienzo para ser rey", ha apuntado haciendo referencia a las palabras televisadas que dedicó a la nación la tarde del viernes desde Buckingham. Un discurso histórico en el que no solo rindió homenaje a Isabel II sino que también avanzó cómo sería a partir de ahora su reinado.

VER GALERÍA

Curiosamente, Arthur Edwards también ha visto a Carlos III tras el fallecimiento de Isabel II puesto que la mañana del viernes estaba cubriendo su llegada a la base aérea de RAF Northolt (Londres), donde aterrizó tras pasar la noche en Balmoral. Durante este encuentro dice que el Rey se le acercó para preguntarle cómo estaba y que él le transmitió sus condolencias. "Bueno, tenía que suceder algún día", le contestó, según el reportero gráfico, para luego darle una palmadita en el brazo y seguir adelante con su agenda.

-Foto a foto: la pompa con la que el rey Carlos comienza su reinado