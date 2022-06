Meghan Markle habla sobre sus embarazos y el bebé que perdió en su entrevista más personal

Meghan Markle, como el príncipe Harry, ha retomado su agenda -aunque con el ritmo pausado al que transcurren los meses de verano- después de su viaje a Reino Unido a principios de junio y ha concedido una entrevista en la que ha hablado en clave muy personal y con un tono muy reivindicativo. En ella, hace una especial mención a sus hijos, que también les acompañaron e su viaje a Londres, del que, a pesar de la discreción, cada vez trascienden más detalles. El reencuentro entre los duques de Sussex y la familia real británica era uno de los momentos más esperados del Jubileo de Platino de Isabel II, pero los duques de Sussex tenían claro que no iban a eclipsar la gran celebración de la Reina. Con un perfil bajo en todo momento y sin mostrar en público a sus hijos Archie y Lilibet, que celebraba su primer año y pisaba suelo británico por primera vez, mantuvieron en la esfera privada los encuentros familiares, de los que poco a poco se conocen más detalles. Durante esos días, el príncipe Carlos conocía a su nieta y se reencontraba con el hijo mayor de los Duques, al que no veía desde hacía más de dos años. Fuentes del entorno del heredero aseguran a HELLO! que fue "muy emotivo".

Tanto Carlos de Inglaterra como su esposa Camilla de Cornualles encontraron un hueco en la apretada agenda de festejos de esos días para pasar tiempo en privado con el príncipe Harry y Meghan Markle y con sus dos hijos. "Para ellos fue fantástico verlos (...) Estaban encantandos", ha dicho la misma fuente que ha calificado el encuentro con Archie como "muy especial" ya que el niño ya no era el bebé al que dijeron adiós en 2020 y, por supuesto, conocer a la pequeña de la famiila fue "muy muy fantástico" y, por supuesto, emocionante.

Lilibet también tuvo la oportunidad de conocer a Lilibet, es decir, a su bisabuela Isabel II, de la que heredó el nombre por el que se refieren a ella los más cercanos. Junto a ella y otros amigos y familiares celebraron sus padres el primer cumpleaños de la benjamina, de la que no vimos ninguna foto hasta días después, cuando los duques de Sussex y sus niños ya estaban de vuelta en California.

Los duques de Sussex comparten una bonita foto de Lilibet Diana por su cumpleaños

Meghan vuelve a tomar la palabra

Ya en Estados Unidos, los duques de Sussex continuaron con su rutina y eso implica también conceder entrevistas en las que mostrar su compromiso con las causas por las que abogan y hacerlo, además, sin los corsés de la neutralidad política que se espera de un royal en activo. Meghan Markle ha hablado de derechos reproductivos y feminismo junto a Gloria Steinem y sobre las consecuencias de la sentencia del Tribunal Supremo estadounidense que tumba el blindaje a nivel federal del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y deja la legislación al respecto en manos de los Estados. "Tal vez el objetivo sean las mujeres, pero las consecuencias impactan en todos nosotros. Mi marido y yo lo hablamos mucho los últimos días. Él es feminista también", ha asegurado la duquesa de Sussex en Vogue.

Meghan ha abogado en la misma entrevista por normalizar las conversaciones sobre la salud de las mujeres, lo que incluye el embarazo y también la interrupción, voluntaria o no, del mismo. "Lo que pasa con nuestros cuerpos es profundamente personal, lo que puede llevar también al silencio y al estigma, incluso cuando tantos de nosotros tenemos qeu lidiar con crisis de salud. Sé lo que es sufrir un aborto, lo he hablado públicamente", ha dicho recordando un amargo capítulo de su vida que ocurrió en verano de 2020 y que ella misma narró en una columna. También ha tenido palabras para sus dos hijos y lo que supuso sus embarazos: "Pienso en lo afortunada que he sido por haber podido tener a mis dos niños (...) Sé lo que se siente al tener una conexión con lo que está creciendo dentro de tu cuerpo", ha explicado para reivindicar un espacio de protección a todo lo que concierne a la salud femenina.