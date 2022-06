La duquesa de Cornualles ya es dama de la Nobilísima Orden de la Jarretera, la máxima distinción de Reino Unido

Camilla, duquesa de Cornualles, ha protagonizado este lunes el servicio de la nobilísima Orden de la Jarretera en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor. La esposa del príncipe Carlos ya es miembro de esta institución, la más antigua y de mayor rango del Reino Unido con casi 700 años de antigüedad, que entierra sus raíces en la época medieval y que Eduardo III creó inspirado por las historias del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda. Isabel II anunció el 31 de diciembre de 2021 el nombramiento de la duquesa, cuya ceremonia de investidura, cargada de pompa y boato, se ha producido este 13 de junio, tan solo unos días después del Jubileo de Platino de la monarca. Es la primera ceremonia que se hace desde 2019 debido a las restricciones por la pandemia y en ella han sido distinguidos, además de la duquesa de Cornualles, la baronesa Amos y el exprimer ministro británico Tony Blair. Al acto han asistido Isabel II y el duque de York, aunque de este último no hay imágenes.

Antes de que el tradicional desfile diera comienzo, otros de los miembros de la Familia Real que no pertenecen a la Orden han llegado en coche al Castillo de Windsor. Entre ellos, la duquesa de Cambridge, vestida con un total look en azul con zapatos destalonados al tono. Kate Middleton han llegado sin su marido, ya que el duque de Cambridge, es miembro de la Jarretera y ha participado en el desfile. A su llegada se la ha visto charlando con la codesa de Wessex, de rosa palo con tocado en beige. No han faltado los dos hijos de Camilla de Cornualles, Tom Parker Bowles y Laura Lopes, nacidos del primer matrimonio de la futura Reina consorte. También en los alrededores han estado Nicky, Kathryn, Euan y Leo, los cuatro hijos de Blair, que han saludado a su llegada con gran cariño a su madre, Cherie.

El acto ha comenzado con varios miembros de la Familia Real dirigiéndose en procesión a la capilla con las túnicas de terciopelo azul y armiño, sus relucientes insignias y los característicos sombreros de estilo Tudor con plumas, el atuendo de las damas y caballeros de la Orden de la Jarretera. El desfile es una de las citas más tradicionales del calendario de la Casa Real. En la gran procesión, los caballeros y damas han estado acompañados por la banda de música y oficiales de la Orden, todos ellos vestidos con sus trajes ceremoniales.

El gran ceremonial ha comenzado con un ritual privado en el salón del trono de la Jarretera del Castillo de Windsor, donde la duquesa de Cornualles, que ha acudido a la cita con un vestido blanco largo y zapatos dorados, ha formalizado su ingreso y realizado el correspondiente juramento. Después, le ha seguido un almuerzo que culmina con un servicio religioso en la capilla de San Jorge. Isabel II elige a los nuevos miembros de la Orden de manera personal, es decir, no están sujetos a deliberación ni a consulta por parte del Gobierno y este selecto 'club' lo forman 24 personalidades. Con estos reconocimientos, la Reina honra y distingue a aquellos que han ocupado cargos públicos o que han contribuido de manera particular a la vida nacional o que han servido a la soberana.

Una vez finalizado el acto en sí, tanto los nuevos miembros de la Orden de la Jarretera como los que ya formaban parte de la institución así como las personas que han formado parte de la ceremonia, se han desplazado al castillo de Windsor. Lo han hecho en diferentes carruajes en los que se han montado tras bajar las escaleras de la capilla de San Jorge con gestos de felicidad y emoción. En uno de los coches de caballos hemos visto al príncipe Carlos, Camilla de Cornualles y los duques de Cambridge mientras que en otros diferentes iban los condes de Wessex y la princesa Ana.

Los nuevos miembros que ingresan en la Orden de la Jarretera

La baronesa Amos, de 68 años, nacida en Guayana, ha sido directora ejecutiva de la comisión de Igualdad de Oportunidades entre 1989 y 1994, secretaria de Estado para el desarrollo internacional, lord presidenta del Consejo y líder de la Cámara de los Lores (entre 2003 y 2007), subsecretaria coordinadora general de asuntos humanitarios de la ONU (2010-2015). El laborista Tony Blair, de 69 años, primer ministro británico entre 1997 y 2007, es actualmente presidente ejecutivo del Instituto Tony Blair para el Cambio Global, una organización sin ánimo de lucro que trabaja en todo el mundo. Algunos detractores del exmandatario se han acercado las inmediaciones de Windsor con pancartas en las que dicen que no merece recibir este honor.

Las investiduras de la Orden de la Jarretera, al ser un regalo de Isabel II están en la misma categoría que la Orden del Cardo, la Orden del Mérito y la Real Orden Victoriana, cuyos miembros son elegidos por la monarca, que ostenta el título de Soberana de la Jarretera. Algunos miembros de la Familia Real como el príncipe Carlos, el único junto con la Reina que es miembro permanente de la Jarretera, la princesa Ana, el príncipe Eduardo o el príncipe Guillermo, también forma parte de esta orden algunos monarcas extranjeros, entre los que se encuentra el rey Felipe, que acompañado por doña Letizia fue investido por la reina británica en Windsor en 2019, Margarita de Dinamarca, Guillermo de Países Bajos, Carlos Gustavo de Suecia, Harald de Noruega o don Juan Carlos.

El regreso a medias del príncipe Andrés

Aunque el príncipe Andrés debería haber aparecido en esta procesión de la Orden de la Jarretera, ya que es caballero de la misma, finalmente y en una decisión de últimísima hora (su nombre figuraba en el programa oficial entregado a los participantes) ha hecho acto de presencia a medias y el público no lo ha visto. Un portavoz del Palacio de Buckingham ha explicado que no ha formado parte del desfile, pero si ha participado privadamente. Así, tan solo ha acudido a la investidura de los nuevos integrantes de la Orden y al almuerzo, los dos actos cerrados a las cámaras.

Esta investidura de Camilla como dama de la Orden de la Jarretera, escenifica, nuevamente, la confianza que Isabel II tiene depositada en ella. Una confianza y una recompensa a su lealtad que tuvo su punto álgido el pasado 6 de febrero, el día en que la Reina cumplía 70 años en el trono. En un mensaje escrito, expresó su deseo de que llegado el momento deseaba que "Camilla sea conocida como reina consorte mientras continúa con su leal servicio". Meses después, en los actos del Jubileo de Platino, la dquesa de Cornualles ha vuelto a tener un papel determinante como uno de los miembros de primer nivel de la Familia Real británica.

El patrón de la Orden en San Jorge, patrón del Ejército y de Inglaterra, y las condecoraciones regresan de nuevo a la soberana tras el fallecimiento de los caballeros o las damas. El lema de la Jarretera está en latín: Honi soit qui mal y pense (Vergüenza de aquel que de esto piense mal)