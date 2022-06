El susto de Isabel II en pleno vuelo de regreso a Londres

Isabel II ya está en el Castillo de Windsor a la espera de que den comienzo las celebraciones por su Jubileo de Platino. La Reina regresó ayer a su residencia de Berkshire tras unos días de descanso en Balmoral (Escocia) y el vuelo, según informa The Sun, fue un tanto complicado. El avión de la soberana se vio sorprendido por una fuerte tormenta con rayos, truenos, lluvia y granizo, que impidió al piloto aterrizar al primer intento y a la hora prevista. Afortunadamente, todo quedó en un susto, tal y como confirmaron desde el Palacio de Buckingham. "El vuelo de la Reina se retrasó debido a una tormenta eléctrica. Se siguieron correctamente los protocolos establecidos y no hubo problemas de seguridad".

La monarca, de 96 años, despegó a las 12:00 horas del martes de la ciudad escocesa de Aberdeen y debía aterrizar una hora y media más tarde en RAF Northolt, al noroeste de Londres. Sin embargo, quedó 'atrapada' en el aire durante 15 minutos, sobrevolando la capital británica, hasta que las condiciones meteorológicas mejoraron y el piloto pudo tomar tierra. Nada más bajar del avión, Isabel II, que iba vestida de azul, se subió a un 4x4 y puso rumbo al Castillo de Windsor, la impresionante fortaleza en la que vive desde el pasado mes de marzo, cuando decidió abandonar definitivamente Buckingham. En el asiento de atrás del coche se pudo ver a uno de sus queridos perros corgis.

Isabel II viajó a Balmoral la semana pasada para disfrutar de la tranquilidad de su residencia escocesa, Craigowan Lodge. Allí pasó cinco noches, descansando para los cuatro días de fiesta que tiene por delante para celebrar sus 70 años de reinado. La soberana suele viajar al país vecino en esta época del año. También es el destino que elige para pasar sus vacaciones de verano. Normalmente permanece allí desde mediados de julio hasta septiembre u octubre.

En tan solo unas horas arrancan los actos previstos para el Jubileo de Platino de Isabel II. Comenzarán mañana jueves con el tradicional Trooping the Colour, el desfile que reúne cada año a la Familia Real británica. Según apuntó The Telegraph, la soberana no hará el recorrido en carruaje debido a sus problemas de movilidad y solo se la verá saludando desde el balcón de Buckingham.

