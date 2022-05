Meghan Markle visita por sorpresa Texas para rendir homenaje a las víctimas del tiroteo en un colegio

El tiroteo en la escuela primaria Robb de Uvalde (Texas) en el que han fallecido, al menos, 19 menores y dos de sus profesores ha conmocionado a todo el planeta. Los homenajes no dejan de sucederse y el último de ellos ha estado protagonizado por Meghan Markle. A título personal, igual que cualquier otro ciudadano de Estados Unidos, la duquesa de Sussex ha querido solidarizarse con las familias que han perdido a sus seres queridos en la masacre. La esposa del príncipe Harry se ha trasladado desde Montecito (California), donde tiene fijada su residencia, hasta el lugar de los hechos para rendir tributo a las víctimas y mostrar sus condolencias.

Con vaqueros, camiseta blanca, zapatillas de deporte y gorra puesta sobre su melena suelta, la nuera del heredero al trono británico se ha desplazado hasta el juzgado del condado de Uvalde, donde se ha instalado de manera espontánea un memorial por los fallecidos. Meghan ha depositado un ramo de flores blancas sobre sobre una cruz en la que se podía leer el nombre de Uziyah García, la víctima más joven del ataque. Tras permanecer unos minutos agachada mientras parecía estar reflexionando con el semblante serio, ha caminado alrededor de las cruces blancas con corazones azules que representan al resto de los fallecidos en el centro escolar que está a escasos metros.

Meghan ha generado una gran expectación durante su visita, en la que ha estado acompañada únicamente del jefe de su equipo de seguridad, Alberto Álvarez, quien ya se encargó de proteger al artista Michael Jackson y la banda One Direction. La Duquesa no ha hecho declaraciones en Texas pero anteriormente sí se ha mostrado a favor de una regulación más estricta de las armas. En un discurso ofrecido hace dos años en la cumbre del movimiento Girl Up ya habló de la necesidad de "acabar con la violencia armada". Ahora el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se ha sumado a esa petición a los legisladores.

Su próxima visita al Reino Unido

El homenaje de Meghan al tiroteo que ha teñido de luto a toda la nación llega escasas horas después del problema de salud de su padre. Thomas Markle, de 77 años, ingresaba en un hospital de California la noche del lunes a causa de un derrame cerebral por el que ha perdido el habla pero del que se está recuperando. El ingreso del exdirector de iluminación de Hollywood ha hecho que las relaciones familiares de la esposa del príncipe Harry se tensen aún más puesto. Su hermana Samantha ha criticado la actitud "negligente" de Meghan y que "mire y no haga nada" ante la situación. También ha lamentado que, según según su versión, la Duquesa no la llamara tras conocer lo ocurrido.

En solo unos días los duques de Sussex pondrán rumbo a Londres para acompañar a la Familia Real británica en una fecha llena de significado: el Jubileo de Platino de Isabel II. Junto a ellos viajarán a la ciudad del Támesis los pequeños Archie Harrison y Lili Diana, quien aún no ha conocido personalmente a los Windsor. Los festejos comenzarán el 2 de junio (día en el que la monarca fue coronada) con el tradicional Trooping the colour, pero Meghan y Harry no estarán presentes en el balcón de Buckingham. Habrá que esperar por tanto al viernes 3 de junio para ver al matrimonio en estas celebraciones, concretamente en la misa que se hará en la catedral de San Pablo.