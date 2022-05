Kate Middleton habla de la cara menos amable de la maternidad

A sus 40 años y con tres hijos, Kate Middleton sabe lo que es estar al frente de una familia numerosa. Junto a su marido, el príncipe Guillermo, es madre de los príncipes George, de 8 años; Charlotte, de 7; y Louis, que el pasado abril cumplió los 4. Durante unos años ha tenido lo que convivir entre pañales, biberones y papillas y conoce lo desbordante que puede llegar a ser la crianza. A pesar de las facilidades que ella tiene por su posición, no es lejana a los problemas que viven muchas mujeres y ha dicho que ninguna madre "es inmune a experimentar ansiedad y presión", en una vídeo que ha grabado con motivo de su reciente nombramiento como patrocinadora de la Alianza de Salud Mental Materna.

- Con el recuerdo de dos días inolvidables: así felicita la Familia Real británica a Archie en su tercer cumpleaños

VER GALERÍA

- Todo lo que sabemos de Archie, hijo de los duques de Sussex, al que solo hemos visto en 14 ocasiones

Los duques de Cambridge están muy concienciados con la salud mental y lideran proyectos en diferentes campos. La Duquesa está muy centrada en las familias y la infancia y lo desconcertantes que pueden ser los primeros días tras el nacimiento de un bebé. "Depende de todos y cada uno de nosotros apoyar a los padres y cuidadores y a todos aquellos que están criando niños. Porque al garantizar que la próxima generación de niños pueda prosperar, podemos ayudar a construir una sociedad más fuerte, saludable y enriquecedora que nos beneficie a todos".

VER GALERÍA

"El nacimiento de un hijo es uno de los mayores regalos de la vida, pero también puede ser uno de los momentos más difíciles para muchas familias y no se debe afrontar en soledad", ha dicho en las imágenes. En su alocución, la Duquesa dijo que: “Los últimos dos años nos han recordado cuánto nos necesitamos unos a otros y lo vitales que son nuestras relaciones para nuestra salud y felicidad a largo plazo. Esto comienza en los primeros años de nuestras vidas, cuando necesitamos cercanía y atención continua de las personas que nos rodean para nutrir nuestro desarrollo y garantizar que tengamos un comienzo correcto en la vida”, ha expresado. "Todos sabemos que el embarazo, el parto y los primeros meses y años de vida de un niño pueden ser muy exigentes. Los padres a menudo se sienten solos y abrumados por estos primeros años".

VER GALERÍA

- Los duques de Cambridge ya han elegido la que podría ser su casa en Windsor

En la intervención, Kate también dijo que alrededor de un 20% de las mujeres británicas sufrieron una enfermedad mental perinatal y agregó al respecto: "Lamentablemente, también sabemos que muchas más sufren en silencio". "Nadie es inmune a experimentar ansiedad y depresión durante ese periodo. Por lo tanto, es crucial que todos aquellos que puedan estar luchando reciban el apoyo adecuado en el momento adecuado, para que puedan compartir estos sentimientos sin temor a ser juzgados y puedan acceder a la información, a la atención y al apoyo que necesitan para recuperarse", añadió.

VER GALERÍA

La Alianza de Salud Mental Materna es una organización benéfica que cuenta con una red de más de cien entidades que trabajan para garantizar que las mujeres y las familias afectadas por problemas mentales perinatales tengan acceso a la atención y apoyo integrales de alta calidad.

No es la primera vez que Kate Middleton habla de la maternidad sin tapujos. En 2017 dijo: "Incluso en mi caso, que he contado con un apoyo en casa que la mayoría de mujeres no tienen, nada puede de verdad prepararte para la difícil y abrumadora experiencia que significa convertirte en madre. Es una compleja mezcla de alegría, agotamiento, amor y preocupación. Es como si tu identidad cambiara de la noche a la mañana".