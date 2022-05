El motivo por el que Meghan Markle dice adiós a uno de sus más esperados proyectos

La duquesa de Sussex se enfrenta a un inesperado revés en sus proyectos profesionales. La serie de dibujos animados Pearl, que iba a llevar a cabo junto a Netflix, ha sido cancelada. El gigante audiovisual ha decidido parar la producción como parte de las medidas de recorte que ya habían anunciado que iban a llevar a cabo tras la caída de sus suscriptores que hizo bajar sus acciones, según adelanta en exclusiva la revista Deadline. El proyectó se anunció el año pasado, contando también con David Furnish, el marido de Elton John, en la producción. Era el segundo acuerdo de Archewell Productions, la nueva empresa que los duques de Sussex crearon en Estados Unidos en el otoño de 2020 para introducirse en el negocio audiovisual, con esta gran plataforma después del documental Heart of Invictus.

Pearl, cuyo título hace referencia al nombre de su protagonista, se presentó el verano pasado en Estados Unidos. Entonces desde Netflix definieron el proyecto como “Una serie familiar que se centra en las aventuras de una niña de 12 años que encuentra inspiración en una variedad de mujeres influyentes a lo largo de la historia". Meghan, muy ilusionada con esta nueva aventura con la que la pareja busca crear su propio negocio tras dejar la Casa Real británica, explicaba entonces que "Como muchas chicas de su edad, nuestra heroína Pearl está en un viaje de autodescubrimiento mientras trata de superar los desafíos diarios de la vida".

Era su sueño cumplido, felices y enamorados han formado su propia familia al otro lado del océano y ahora buscar triunfar también juntos en el mundo de los negocios: “Estoy encantada de que Archewell Productions, asociada con la poderosa plataforma de Netflix y estos increíbles productores, juntos les traigan esta nueva serie animada, que celebra a mujeres extraordinarias a lo largo de la historia. David Furnish y yo hemos estado ansiosos por sacar a la luz esta serie especial y estoy encantada de poder anunciarla hoy".

Además de la serie de dibujos animados con la que Meghan soñaba volver a triunfar en el mundo audiovisual, Netflix se ha visto obligada a cancelar otras dos producciones estos días: Dino Daycare de Ada Twist, el productor ejecutivo de Scientist Chris Nee y Boons and Curses, una aventura inspirada en el sur de Asia. Sin embargo, a pesar de esta primera negativa, no todo está perdido para la pareja, se han filtrado noticias de algunos otros proyectos audiovisuales que el hijo menor de la desaparecida Diana de Gales y su mujer tienen sobre la mesa con la productora audiovisual como la próxima serie documental Heart of Invictus, que aún siguen en pie.

