Un viaje para el recuerdo no exento de polémicas: así ha sido el tour de los duques de Cambridge por el Caribe

Una semana fuera de casa da para mucho y bien lo saben los duques de Cambridge, que acaban de cerrar su visita oficial a Belice, Jamaica y Bahamas como parte del tour por el Caribe que han realizado en representación de la Reina para conmemorar el Jubileo de Platino de la soberana. Han sido siete días con una agenda repleta de actos y actividades que la pareja difícilmente olvidará, donde se traen en la maleta un buen puñado de buenos recuerdos para contar a sus familiares y seguro que más de un regalo para sus tres hijos, los príncipes George, Charlotte y Louis. Sin embargo, frente a las experiencias tan positivas y enriquecedoras que vivían en primera persona, también se han visto afectados por las polémicas que han rodeado a su viaje por tierras centroamericanas. El matrimonio se ha empapado de la cultura y las costumbres de los lugares por los que han pasado, mostrando su lado más receptivo y cariñoso en cada una de sus apariciones públicas. Pero, al mismo tiempo, se han visto salpicados por algunas de las controversias que vienen de lejos y de las que no han podido escapar durante su paso por estas naciones que tiene como jefa de Estado a Isabel II.

Ya el sábado 19 de marzo, a escasas horas de comenzar la gira por los tres países de la Commonwealth, el itinerario inicial de los duques de Cambridge sufría un cambio en el último momento. Su primer destino no podía seguir la ruta que habían trazado en un primer momento, tal y como informaba el Palacio de Kensington. El segundo en la línea de sucesión al trono británico y su esposa tenían planeando conocer la granja de cacao Akte'iL Ha en Indian Creek. Sin embargo, los residentes se manifestaban con pancartas en contra de esta visita y el presidente de la aldea, Sebastian Shol, se mostraba en desacuerdo con que el matrimonio posara su helicóptero sobre un campo de fútbol: "No queremos que aterricen en nuestra tierra, ese es el mensaje que queremos enviar", decía. Por su parte, el líder de las juventudes de la localidad, Dionisio Shol, definía como "colonialismo" la forma en la que se había organizado la visita porque, según sus palabras, no se había respetado a los líderes de la comunidad. Además, los habitantes de este lugar tenían desde hace tiempo una disputa con Flora and Fauna International, organización benéfica de conservación que tiene como patrocinador al Príncipe.

Tras el revuelo, el Gobierno de Belice confirmaba que el príncipe Guillermo y Kate Middleton harían una visita a otro punto del país "para mostrar el espíritu empresarial de la familia maya en la industria del cacao". A lo largo de su viaje, los Duques han protagonizado varias imágenes que no han sido vistas con muy buenos ojos y se achacaban a fallos en la organización, escenas que no ayudaban a transmitir la idea de una monarquía cercana o moderna. Así ocurría cuando al ser recibidos en Jamaica de forma multitudinaria y entusiasta, saludaban a unos niños a través de una reja metálica. Además, el primer ministro de este país, Andrew Holness, declaraba durante uno de los actos oficiales junto a los Duques que, siguiendo el reciente ejemplo de Barbados, preferirían ser una nación independiente. Otra de las escenas criticadas tenía lugar cuando la pareja desfilaba subida de pie sobre los asientos en una camioneta Land Rover, que se hacía como homenaje a la Reina de Inglaterra y al duque de Edimburgo cuando estos hicieron lo mismo en los años 60. Pese a las buenas intenciones, la marcha sobre el vehículo del Príncipe vestido con el uniforme militar y su esposa se interpretaba por algunos como un gesto que recordaba a épocas pasadas no tan halagüeñas para los habitantes del Caribe.

Sea como fuere, el nieto de Isabel II no pretende ser para siempre el líder de la Commonwealth que ha sido su abuela durante setenta años, y así lo hacía saber durante la ceremonia de despedida que organizaba el gobernador de las Bahamas, Cornelius Alvin Smith. “Las relaciones evolucionan. La amistad perdura", señalaba de forma tajante el príncipe Guillermo. Después, emitía un comunicado en el que aclaraba el papel que van a seguir en un futuro su mujer y él al frente de la Mancomunidad de Naciones que se creó en 1931: "Catherine y yo estamos para servirlos y apoyarlos de la manera que mejor les parezca, y nuestro compromiso es apoyar a sus gentes en todo lo que podamos", aseveraba. Tras las protestas que se han visto durante su viaje por parte de un sector de la población, que pedía disculpas y reparaciones a Reino Unido por la anterior trata de esclavos, el príncipe Guillermo no dudo días antes en mostrar su "profundo dolor" por aquellos acontecimientos y describía la esclavitud como algo "aborrecible que nunca debería haber sucedido".

