La insólita declaración del príncipe Guillermo sobre el futuro de la Commonwealth

El nieto de Isabel II no pretende ser para siempre el líder de la Commonwealth que ha sido su abuela durante setenta años, así lo ha hecho saber a las tres naciones que conforman Bahamas. Durante la ceremonia de despedida que organizó el gobernador general de las Bahamas Cornelius Alvin Smith el pasado viernes, conmemorando el Jubileo de Platino de Su Majestad, tuvieron lugar las palabras más significativas del futuro Rey de Inglaterra en este viaje: “Las relaciones evolucionan. La amistad perdura". El príncipe Guillermo aprovechó la presencia de mandatarios y representantes políticos en su penúltima noche en el Caribe para reiterar el compromiso de amistad de Inglaterra con Jamaica. Después, tras ser testigo durante esta gira de ocho días de las protestas de parte de la población, que reclama más independencia de la Corona, el duque de Cambridge ha emitido un insólito comunicado oficial en el que renonoce estar enfrentándose a momentos de cambio y aclara el papel que van a seguir en un futuro su mujer y él al frente de la Mancomunidad de Naciones que se creó en 1931: "Catherine y yo estamos para servirlos y apoyarlos de la manera que mejor les parezca. A quién elige la Commonwealth para liderar a su familia en el futuro no es lo que tengo en mente. Lo que nos importa es el potencial que tiene la familia Commonwealth para crear un futuro mejor para las personas que la forman, y nuestro compromiso de servir y apoyar lo mejor que podamos".

VER GALERÍA

El duque de Cambridge ha reflexionando también a través de este comunicado en su perfil público sobre la importancia de esta gira de ocho días por el Caribe que ha llevado a cabo junto a su mujer de esta manera: "Las giras al extranjero son una oportunidad para reflexionar. Se aprende mucho: lo que está en la mente de los Primeros Ministros. Las esperanzas y ambiciones de los escolares. El día a día y los desafíos diarios a los que se enfrentan las familias y las comunidades”. Sin pasar por alto las voces que piden separarse de la corona británica, el duque de Cambridge ha refllexionado sobre este momento de cambios: "Sé que esta gira ha puesto aún más de relieve las preguntas sobre el pasado y el futuro. En Belice, Jamaica y Las Bahamas, ese futuro lo deciden las personas. Sin embargo, hemos disfrutado mucho pudiendo pasar tiempo con las comunidades en los tres países y entendiendo más sobre los problemas que más les importan.”.

VER GALERÍA

Unas palabras muy significativas si tenemos en cuenta que el pasado mes de noviembre Barbados, la pequeña isla del Caribe oriental, se convirtió en república y Sandra Mason, su hasta ese momento gobernadora general, que ejercía como representante de la reina Isabel II en el país, pasó a ser la presidenta más joven del planeta. El cambio, en todo momento amistoso con la corona británica, ha tenido eco en las tres naciones que conforman Bahamas. Jamaica en concreto vio crecer rápidamente el sentimiento republicano de sus habitantes y su primer ministro, Andrew Holness, llegó a anunciar una profunda revisión de la Constitución del país para este año 2022.

VER GALERÍA

Tras las ruidosas protestas que se han visto durante su viaje por parte de la población, que pide disculpas y reparaciones a Reino Unido por la anterior trata de esclavos, el príncipe Guillermo no dudo días antes en mostrar su "profundo dolor" por aquellos acontecimientos, describiendo la esclavitud como algo “aborrecible que nunca debería haber sucedido". Ahora ha aprovechado este comunicado también para aclarar el papel que él y su mujer Kate Middleton van a llevar a cabo en la Commonwealth: “Catherine y yo estamos comprometidos con el servicio. Para nosotros, eso no es decirle a la gente qué hacer. Se trata de servirlos y apoyarlos de la manera que mejor les parezca, utilizando la plataforma que tenemos la suerte de tener”. Subrayando especialmente que no está en su mente convertirse en un futuro en líder de la Commonwealth, como lo ha sido su abuela la Reina durante setenta años: “A quién elegirá la Commonwealth para liderar a su familia en el futuro no es lo que tengo en mente. Lo que nos importa es el potencial que tiene la familia Commonwealth para crear un futuro mejor para las personas que la forman, nuestro compromiso de servir y apoyar lo mejor que podamos".

-Analizamos el maratón de estilo de Kate Middleton durante su gira caribeña

-Los duques de Cambridge cierran su gira caribeña rodeados de niños y con los afectados por el huracán Dorian