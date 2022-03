El príncipe Guillermo recuerda así a su madre y a su abuelo en Bahamas

El príncipe Guillermo de Inglaterra protagonizó unos momentos especialmente emotivos ayer noche, recordando a su madre, la desaparecida princesa Diana de Gales, y a su abuelo, duque de Edimburgo, fallecido el pasado 9 de abril. Durante la recepción que organizaba el Gobernador General de las Bahamas Cornelius Alvin Smith, para conmemorar el Jubileo de Platino de Su Majestad, el futuro rey de Inglaterra honrraba así una vez más la memoria de la familia, demostrando que el ejemplo de sus seres querido siempre lo lleva presente. A su lado, la duquesa de Cambridge volvió a deslumbrar, esta vez con un vestido largo color aguamarina de Philippa Lepley que acaparó todas las miradas a su entrada en el resort Baha Mar en la isla de Nueva Providencia de las Bahamas, donde se celebraba el evento. Visiblemente agradecido y emocionado, el duque de Cambridge quiso aprovechar el momento para recordar a su madre y a su abuelo, ambos gran ejemplo para él, por su capacidad de disfrutar y aprovechar la vida.

Una vez más, Guillermo no ha querido pasar por alto la gran añoranza que siente por su madre la princesa Diana de Gales, a la que en esta ocasión ha querido recordar rememorando sus vacaciones de niño en la isla con unas tiernas palabras: “Esta no es mi primera vez en las Bahamas. Vine aquí con mi madre cuando era niño. Bucear alrededor de donde lo hacía James Bond frente a Nassau me dejó el recuerdo más vívido de sus hermosas aguas azules. Para un joven chico, obsesionado con 007, éstas fueron las mejores vacaciones de mi vida".

El futuro rey de Inglaterra tenía preparadas también unas lineas en recuerdo a su difunto abuelo, el príncipe Felipe, amante de la navegación, que fue comodoro honorario del Royal Nassau Sailing Club. Así le recordaba su nieto ante los asistentes, a escasos días del primer aniversario de su muerte: "También sé que mi abuelo, el duque de Edimburgo, tenía una debilidad por las Bahamas. Catherine y yo estábamos pensando en él hoy mientras volvíamos de navegar en balandro, aquí navegando en la playa de Montagu estaba en su elemento!"

Anoche los duques de Cambridge, en su penúltima noche de esta exótica gira por las tres naciones de Bahamas, se reunieron con líderes comunitarios y representantes de todas las islas de las Bahamas en una elegante cena oficial como cierre del séptimo día de su gira oficial por el Caribe. El evento se celebraba en nombre de la Reina, para conmemorar su Jubileo de Platino. Allí el príncipe Guillermo aprovechó la presencia de mandatarios y representantes políticos para reiterar su compromiso de amistad con Jamaica con elocuentes palabras: “Con Jamaica celebrando 60 años de independencia este año, y Belice celebrando 40 años de independencia el año pasado, quiero decir esto: apoyamos con orgullo y respetamos sus decisiones sobre su futuro. Las relaciones evolucionan. La amistad perdura".

Kate Middleton volvió a deslumbrar poniendo el broche final a este viaje con un espectacular diseño de satén de Vienna Crossover Turquoise de la colección Eveningwear de Phillipa Lepley que acompañó con un bolso de mano de satén confeccionado por Lulu Guinessa a juego con el vestido y unas joyas vintage de 1968, diseñadas por Van Cleef & Arpels y realizadas en oro amarillo con detalles de perla blanca en forma de flor. Guillermo eligió para la ocasión una brazer de terciopelo azul con la que lució impecable a su lado. En los momentos más relajados de la ceremonia, una vez más la pareja dio muestras de su gran compenetración y enamoramiento con delicados y elegantes gestos de cariño menos sutiles de lo habitual, que no pasaron desapercibidos a ninguno de los asistentes.

