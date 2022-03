Isabel II pospone su reaparición una semana después de dar positivo en coronavirus

Al cumplirse una semana del positivo en coronavirus de Isabel II, de 95 años, se ha conocido que en los próximos días habrá una nueva modificación en sus compromisos oficiales. La monarca no estará en la recepción que iba a celebrarse en el castillo de Windsor, donde tiene fijada su residencia desde el inicio de la crisis sanitaria. "La Reina está de acuerdo con el consejo del Ministerio de Relaciones Exteriores de cancelar una recepción diplomática el miércoles 2 de marzo", ha anunciado el Palacio de Buckingham sin especificar si este cambio en la agenda de la monarca se debe a que su recuperación tendrá que continuar o si, por el contrario, la decisión no tiene que ver con estar convaleciente sino con el conflicto de Ucrania.

VER GALERÍA

-El significado del importante gesto de la Reina con Camilla de Cornualles

-El último tributo de Isabel II a su marido que ha pasado desapercibido

No es el primer compromiso de la Reina que se cancela sino el tercero. En estos últimos siete días no se han llevado a cabo las audiencias telemáticas que tenía fijadas, que se celebrarán más adelante, en una nueva fecha que está aún por determinar. La soberana, que desde el inicio de su contagio presentó síntomas leves similares a los de un resfriado, no ha puesto en paisa toda su actividad. Ha mantenido algunas tareas livianas como la reunión telefónica que tiene semanalmente con el Primer Ministro Boris Johnson. Se considera que también ha continuado revisando personalmente el contenido de su famosas cajas rojas, donde hay documentos que ponen al día a Isabel II sobre eventos en el Parlamento, asuntos en el extranjero y en la Commonwealth, y documentos estatales que requieren su firma y consentimiento real.

La Reina, que en una de sus últimas apariciones reconocía por primera vez su fragilidad, ha tenido en la última etapa diferentes problemas de salud además de un annus horribilis también en lo personal. El 20 de febrero daba positivo en coronavirus tras pasarlo también el príncipe Carlos y la duquesa de Cornualles. Cuatro meses antes, en octubre, pasaba una noche en el hospital y su frenética agenda se paró. De este modo cancelaba por recomendación médica viajes oficiales y ausentándose de actos tan significativos como el Día del Recuerdo por un esguince de espalda. También sus aficiones y rutinas privadas se vieron afectadas ya que se le desaconsejó salir a pasear con sus perros y montar a caballo, que es una de sus grandes pasiones.

VER GALERÍA

Un emotivo recuerdo

En medio de su confinamiento se ha producido un aniversario muy significativo para Isabel II ya que este sábado se cumplían 70 años de sus primeros retratos oficiales como Reina. Las imágenes, que se podrán ver en verano en una exposición que acogerá el Palacio de Buckingham con motivo del Jubileo de Platino de la monarca, fueron hechas Dorothy Wilding para ser impresas en las nuevas monedas, billetes y sellos así como para mandarlas a las embajadas británicas. Para posar ante el objetivo de esta prestigiosa fotógrafa en la que también confiaron otros royals y personalidades relevantes de la época, la soberana lució vestidos de Norman Hartnell y algunas de las piezas más importantes de su joyero real.

VER GALERÍA

-Se revelan los planes para el Jubileo de Platino de Isabel II y uno de ellos rompe con la tradición

Loading the player...

Haz click para ver el documental de Isabel II, su capítulo monográfico de la serie Royals. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales y IG biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!