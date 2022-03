Isabel II cancela su agenda telemática del día mientras sigue convaleciente por covid

Isabel II no podrá atender finalmente los compromisos oficiales que tenía programados para este martes, agenda que la monarca ha cancelado y que iba acometer de forma telemática tras el positivo en coronavirus que le fue detectado el pasado domingo. El Palacio de Buckingham ha dado la última hora sobre el estado de salud de la Reina, mientras ella sigue confinada desde entonces en su residencia del Castillo de Windsor. Un portavoz de la Casa Real británica ha comunicado que la soberana de 95 años "todavía experimenta síntomas leves similares a los de un resfriado", por lo que "ha decidido no realizar los actos virtuales planeados para hoy y continuará con tareas más livianas", señalaban. Según avancen los días y en virtud de cómo evolucione la paciente, se irá informando de su disponibilidad para continuar con su calendario institucional.

Isabel II reconoce por primera vez en público su fragilidad

En las últimas semanas han sido varios miembros de las monarquías europeas los que se han contagiado de coronavirus, y ahora se sumaba la Reina de Inglaterra. Desde su fortaleza ubicada en el condado de Berkshire en la que vive desde el inicio de la crisis sanitaria, recibe atención médica y sigue todas las pautas apropiadas recomendadas por los facultativos. La soberana, que se entiende que ha recibido la pauta completa de vacunación con las tres dosis, daba positivo en covid-19 tras una semana en la que su actividad oficial no había cesado. El pasado jueves recibió en audiencia al nuevo secretario de Defensa, el general de división Eldon Millar, y a su predecesor en el cargo, el contraalmirante James Macleo. Ante ellos, reconocía por primera vez en público su fragilidad. “Como pueden ver, no me puedo mover”, dijo mientras señalaba su pierna izquierda con una enorme sonrisa y un excelente aspecto.

Isabel II, bajo seguimiento médico tras el positivo en covid del príncipe Carlos

La salud de la soberana, que acaba de cumplir siete décadas en el trono, llevaba bajo estrecha vigilancia desde el 10 de febrero, después de que su primogénito diera positivo en covid-19 por segunda vez (ya lo pasó en marzo de 2020, coincidiendo con la primera ola de la pandemia). Según comunicaron fuentes oficiales, el príncipe Carlos y su madre estuvieron juntos poco antes, coincidiendo con el regreso de la monarca de Sandringham. A pesar de que la Reina no presentó entonces ningún síntoma, los médicos le recomendaron por precaución hacerse test rápidos, uno al día durante siete jornadas, para mayor tranquilidad. El día de San Valentín, Clarence House informaba asimismo del contagio de la duquesa de Cornualles, que se aislaba para seguir las directrices sanitarias del Gobierno mientras su esposo ya estaba recuperado y había retomado su agenda.

Isabel II quiere que Camilla de Cornualles sea 'Reina consorte' llegado el momento