La alegría de los duques de Cambridge para felicitar 2022 con una foto inédita

Sonrisas, felicidad, lentejuelas doradas y una pajarita. Los duques de Cambridge lo tienen todo a su favor para recibir al nuevo año con optimismo y positividad. Si bien es cierto que la imagen con la que han deseado un feliz 2022 a todos desde su cuenta oficial no correspondía a su celebración de la Nochevieja, la estampa no podía ser más acorde a la ocasión. El príncipe Guillermo y su esposa han decidido enviar sus mejores deseos con una fotografía inédita del estreno de la nueva película de James Bond, No time to die, en Londres al que acudieron el pasado 30 de septiembre, una cita memorable en la que la pareja brilló como nunca.

Cuando hablamos de brillar es en un sentido literal y metafórico, ya que Kate Middleton se vistió como una auténtica reina dorada con un cinematográfico vestido de escote de pico y mangas largas ideado por Jenny Packham, una de las diseñadoras de confianza de la Duquesa desde hace casi 10 años. La impecable confección del traje tiene como epicentro el torso de pedrería, de donde sale un destello de lentejuelas doradas posicionadas meticulosamente para simular una lluvia de estrellas a lo largo del vestido. El hijo mayor de Carlos de Inglaterra no se quedaba atrás con un intachable esmoquin.

Ha habido muchas fotos de aquel día en el que la duquesa de Cambridge pudo conversar distendidamente con Daniel Craig y en el que también vimos a la actriz Ana de Armas saludar con mucho cariño al príncipe Guillermo. Sin embargo, la pareja ha escogido una nunca vista inmortalizada en el coche por el fotógrafo Alex Bramall. En ella aparecen muy sonrientes y en actitud completamente distendida sentados en la parte de atrás y con las manos entrelazadas. Quien sabe si ilusionados con la cita, a la que acudieron con Carlos de Inglaterra y la duquesa de Cornualles para homenajear a los trabajadores del sector sanitario y de las fuerzas armadas por sus esfuerzos durante la pandemia, o ya al final haciendo balance del evento.

El príncipe Guillermo y Kate Middleton terminan con una gran sonrisa un año que ha tenido sus altibajos. A la situación provocada por la pandemia, hay que añadir el fallecimiento del duque de Edimburgo y los posteriores problemas de salud de Isabel II, que le obligaron a bajar el ritmo de su agenda. Afortundamente, la Reina se encuentra bien aunque estas navidades no se han reunido todos en Sandringham para evitar riesgos sanitarios, por lo que, en esta ocasión, la pareja y sus tres hijos, los príncipes George, Charlotte y Louis, han pasado la Nochebuena con los Middleton. Tampoco ha sido 2021 el año del acercamiento entre los dos hijos de Carlos de Inglaterra. Aunque coincidieron en julio en el homenaje a su madre, Diana de Gales, en Londres, la brecha parece más profunda que nunca y, tal vez, sea uno de los principales asuntos pendientes para este año que comienza.