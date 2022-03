¿Doble bautizo en Windsor? La cita en la que podríamos ver a la Reina este domingo

Cita memorable la que se puede producir este domingo en Windsor por el primer bautizo conjunto de dos bisnietos de Isabel II, acto que supondría además una nueva aparición de la Reina tras la lesión de espalda que sufría la semana pasada y que la obligaba a cancelar a última hora su presencia en las celebraciones del Día del Armisticio. La pareja formada por Eugenia de York y Jack Brooksbank, junto a la que componen Zara y Mike Tindall, han decidido que sus respectivos primogénitos reciban en el mismo día y a la vez el primer sacramento en la capilla Real de Todos los Santos, ubicada en el Gran Parque del Castillo. Los pequeños August Philip Hawke Brooksbank y Lucas Philip Tindall, que además tienen en común su segundo nombre, serán sin duda los auténticos protagonistas de una jornada que seguro quedará en el recuerdo de la Familia Real británica.

Pese a sus problemas de salud durante el último mes, la soberana de 95 años va a hacer todo lo posible por vencer cualquier dolor o molestia que sienta para no faltar a este evento único en el seno de su clan, según publica The Sun. Al parecer, durante la mañana de este 21 de noviembre, Isabel II tomará una decisión definitiva sobre si asistir o no al doble bautizo, según lo que recomiende en ese instante su médico personal. "La Reina tiene mucho interés y pondrá todo su empeño en estar ahí porque sabe lo importante que es para sus nietas", aseguran fuentes de su entorno al citado medio. "Será una ocasión única, momento de celebración muy especial y emotivo, después de los tiempos tan difíciles que han vivido últimamente", añaden. Actualmente, el primer nieto de los duques de York tiene nueve meses, mientras que el nieto de la princesa Ana ha cumplido ocho.

La princesa Eugenia tenía todo listo para que su pequeño recibiera el sacramento el pasado julio, pero finalmente tuvo que posponerse de manera preventiva ante el posible contagio de coronavirus de uno de los que iban a ser invitados a la ceremonia. Por otro lado, según los medios británicos, Carlos de Inglaterra podría tener este domingo un papel destacado tras volver de su gira por Oriente Medio, de la que traído consigo varias botellas de agua bendita procedente del río Jordán y que serían utilizadas para el bautismo de los dos niños. A la ceremonia, que estará oficiada por el capellán Martin Poll de Great Windsor Park, también está previsto que acudan el príncipe Guillermo y Kate Middleton. Acto que cobra aún más relevancia si cabe puesto que se celebrará justo el día después del que sería el 74 aniversario de boda de la Reina con el añorado Felipe de Edimburgo.

