Los duques de Sussex no viajarán a Londres para el homenaje a Diana de Gales Este martes se reunirán un centenar de familiares y amigos para rendir tributo a la recordada Princesa

El próximo martes muchos de los familiares y amigos de Diana de Gales se reunirán en el Palacio de Kensington para celebrar una fiesta en honor a la madre de los príncipes Guillermo y Harry, que vivió en esta residencia real con la familia que formó al lado de Carlos de Inglaterra hasta su fallecimiento, en 1997. Se trata de un destacado acontecimiento al que acudirá un centenar de invitados entre los que destacan personalidades tan relevantes como Elton John. Sin embargo no contará con la esperada presencia de los duques de Sussex. La revista HELLO! ha adelantado que el hijo menor de la Princesa y Meghan Markle no asistirán a la celebración a pesar de que en los últimos días se había especulado mucho con un posible regreso a Londres del matrimonio con motivo de esta cita.

El príncipe Harry tiene fijada su residencia en California y la última vez que estuvo en la ciudad del Támesis con su familia fue el pasado 1 de julio, día en el que su madre hubiese cumplido 60 años. En esa señalada fecha dejó a un lado las rencillas con su hermano y juntos inauguraron en los jardines de Kensington una estatua de Diana de Gales realizada por el escultor Ian Rank-Broadley que tenían previsto inaugurar en 2017. "Recordamos su amor, fuerza y carácter, cualidades que hacían de ella un torrente de bondad alrededor del mundo, cambiando incontables vidas de la gente. Cada día deseamos que ella estuviese aún con nosotros y esperamos que esta estatua sea considerada para siempre como un símbolo de su vida y su legado", decían al descubrir el monumento. Su intención era que el evento reuniese a unas 100 personas, pero las restricciones sanitarias obligaron a reducir los invitados y a posponer la celebración, fijada ahora para el 12 de octubre.

Desde que dejó de ser miembro senior de la Familia Real británica, el padre de los pequeños Archie Harrison y Lilibet Diana solo ha regresado dos veces a la ciudad que lo vio nacer. Además del citado homenaje a su madre, también estuvo el pasado abril en el funeral de su abuelo, el duque de Edimburgo, participando tanto en el cortejo fúnebre como en la posterior misa en la capilla de San Jorge. La despedida al marido de la reina Isabel II supuso el reencuentro del príncipe Harry con los Windsor tras iniciar una nueva vida en Estados Unidos y también tras hablar dar unas polémicas declaraciones de esta salida de la realeza en la televisión americana. Sus palabras provocaron un auténtico tsunami que podría volver a producirse el próximo año con la publicación de sus memorias. En esa visita, durante la cual se alojó en Frogmore Cottage, aprovechó además para organizar un almuerzo sorpresa de chicos con algunos de sus amigos más cercanos.

El último contacto de Meghan con Reino Unido

Meghan Markle, que retomaba en septiembre en Nueva York sus compromisos tras ser madre por segunda vez, estuvo en Reino Unido por última vez en marzo de 2019. Desde entonces el único contacto que ha tenido con los Windsor ha sido mediante videollamadas como la que le hicieron a la Reina para presentarle virtualmente a su pequeña Lili Diana tras su llegada al mundo. La duquesa de Sussex se despidió de las obligaciones reales el Día de la Commonwealth, que conmemora la mayor mancomunidad de naciones del mundo. La Abadía de Westminster ha sido testigo de momentos históricos de la familia como la coronación de Isabel II o la boda de los duques de Cambridge y también sirvió como escenario para esta despedida que ha marcado un antes y un después en la vida de los Windsor.

