Un total de doce capítulos en HBO Max George de Cambridge, protagonista con polémica de la serie satírica 'The Prince' Los comentarios ácidos y peyorativos del personaje inspirado en el primogénito de los duques de Cambridge han levantado una gran controversia en el Reino Unido

La polémica ha llegado al Reino Unido y al seno del palacio de Buckingham tras el estreno de la serie de dibujos animados The Prince en HBO Max. Son doce capítulos en los que se narra de manera satírica la vida del príncipe George, el primogénito de los duques de Cambridge, dentro de la Familia Real británica. La comedia, que ha visto la luz el jueves, viene acompañado de una gran polémica entorno a si es aceptable o no que un niño de ocho años se convierta en el protagonista de una historia cargada de sarcasmo y comentarios irónicos. La serie tan solo se puede ver en los países americanos, donde está disponible la plataforma streaming, pero está planeado que llegue a Europa durante la segunda mitad del 2021.

Los episodios de The Prince narran como George, desde su perspectiva, se relaciona y trata al resto de miembros de la Corona a través de comentarios demasiado ácidos para un niño de su edad. "Como su sucesión no llegará pronto, en cada episodio George encontrará su camino en la vida como joven príncipe en los tiempos modernos: desde las 775 habitaciones del palacio de Buckingham hasta la gran cantidad de perros corgis de su familia, pasando por su vida en la escuela primaria con los plebeyos", reza la sinopsis de la serie.

VER GALERÍA

- Muy sonriente y con guiño a Felipe de Edimburgo: la foto de George de Cambridge al cumplir 8 años

La comedia ha sido creada por Gary Janetti, quien ha dirigido otras series animadas como Padre de familia o Will & Grace, por lo que The Prince sigue el mismo patrón satírico. Pero no solo el príncipe George aparece en la nueva apuesta de HBO Max, también se representa de manera humorística a sus padres, los duques de Cambridge, el príncipe Carlos, Isabel II e, incluso, a los duques de Sussex, que aparecen desde su hogar en California. Tal y como muestra el tráiler oficial, tratan alguna de las desavenencias familiares más sonadas en los últimos tiempos como la sucesión al trono del hijo mayor de la Reina y la relación materno-filial, escenas matrimoniales entre el príncipe Guillermo y Kate Middleton o la mala relación que el propio George podría tener con sus tíos, Harry y Meghan.

El protagonista de la serie se enfrenta también a sus compañeros de colegio, a los que desprecia con sus comentarios y muestra la relación fría y distante que mantiene con sus hermanos, Charlotte y Louis. La polémica se centra en las conversaciones de los personajes ya que, por ejemplo, George dice de su hermano pequeño: "Este niño me asusta". También se dirige a uno de los miembros del servicio de Palacio para preguntarle: "Disculpe, ¿tiene algún té que no sepa a pis?". Además, muestra una actitud de rebeldía, bebiendo alcohol y con palabras impropias e hirientes hacia sus padres, su abuelo y su bisabuela. Al príncipe Louis lo vemos representado con voz de adulto y menospreciando al personal del Palacio. Además, los duques de Cambridge parecen tener un papel totalmente pasivo ante la actitud de sus hijos con los demás.

VER GALERÍA

- George de Cambridge, con americana y corbata, vuelve a demostrar que es el príncipe más formal

La serie, que tenía que haber sido estrenada durante la primavera de este año pero fue pospuesta debido a la muerte del duque de Edimburgo, ha levantado una gran controversia en el Reino Unido y ha dividido al país. Muchos ciudadanos opinan que, a pesar de que no es la primera vez que se realiza una sátira o una comedia entorno a la Familia Real, utilizar como protagonista a un niño de ocho años es ir demasiado lejos. Omid Scobie, autor de la biografía Meghan and Harry, Finding Freedom, escribía públicamente su opinión en contra de The Prince. "La realeza ha sido parodiada en docenas de programas durante años, pero que yo recuerde esta es la primera vez que se incluye a los niños".