Así es Michael Lewis, la pareja de Lady Kitty Spencer 32 años mayor que ella

Los rumores de una inminente boda entre Lady Kitty Spencer, sobrina de la princesa Diana, y su prometido, Michael Lewis, podrían convertirse en realidad después de que la joven haya viajado hasta Italia junto a un grupo de amigas para algo similar a una despedida de soltera. La pareja siempre ha llevado su romance con mucha discreción, tanto es así que consiguieron mantenerlo en secreto durante un año, momento en el que fueron fotografiados saliendo juntos de un hotel de Nueva York. A pesar de los comentarios que hayan podido escuchar por su diferencia de edad de 32 años, Kitty Spencer y Michael han seguido adelante con su historia de amor. Pero, ¿quién es el hombre con el que es probable que se case muy pronto la hija de Charles Spencer?

Michael Lewis nació en Sudáfrica, país en el que Lady Kitty Spencer pasó una gran parte de su infancia junto a su madre y sus hermanos a pesar de tener nacionalidad británica. Uno de los factores que más revuelo ha causado en la opinión pública ha sido la diferencia de edad entre ambos. Él tiene 62 y ella 30, siendo Michael cinco años mayor que Carles Spencer, el padre de su prometida. Lewis es un magnate del mundo de la moda, ya que es el director de la empresa textil Foschini Ltd, y es cofundador de una compañía de biotecnología en Israel. Según la revista Hello!, el empresario ostenta una fortuna que oscila alrededor de los 94 millones de euros y tiene varias propiedades a su nombre, entre las que se encuentra una mansión valorada en más de 22 millones en el centro de Londres y su casa en su país de origen.

El magnate proviene de una importante familia relacionada con el mundo empresarial que comenzó a cimentar su abuelo cuando fundó un comercio al por menor de muebles en la década de los treinta. El padre de Michael Lewis compró una participación de la compañía Foschini Group en 1980 que creció exponencialmente y en la que el futuro marido de Lady Kitty Spencer ocupa la presidencia desde 2015. Tiene tres hijos de edad adulta fruto de su matrimonio con su exesposa Leola, con quien se casó en 1985. Lewis, que profesa la religión judía, hizo una donación millonaria a la Universidad de Oxford para financiar una Cátedra de Estudios Israelíes. La sobrina de la princesa Diana no dudó en cambiar su religión para poder sellar su amor con su prometido, según anunció The Times. Para ello, tuvo que participar en un curso de varios meses de duración en los que conoció los libros sagrados del judaismo como el Torá.

La pareja inició su romance en 2018 aunque no fue hasta verano de 2019 cuando, en medio de numerosos rumores, fueron vistos saliendo juntos de un hotel de la ciudad de Nueva York. Desde entonces han sido varias veces las que han demostrado su amor en público, como el verano pasado, cuando disfrutaron de unas vacaciones idílicas en Saint-Tropez, Francia. Unos maravillosos días que no terminaron ahí, sino que Lady Kitty Spencer pasó una corta estancia en la mansión del empresario en la ciudad de Londres. A pesar de que no han confirmado su enlace, hay varios indicios que podrían ser una clara evidencia de que ambos sellarán su amor muy pronto después de que la aristócrata británica haya viajado hasta Roma junto a unas amigas que no han dejado de escribir en redes sociales cosas como: "Te deseo todo lo mejor" o "Equipo de la novia. Por fin va a ocurrir".