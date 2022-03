Isabel II recupera la alegría en la última jornada de Royal Ascot, su competición favorita

Con vítores, aplausos y muchas muestras de cariño, así es como ha sido recibida Isabel II a su llegada a Royal Ascot. Nada más bajar del coche, todos los allí presentes han compartido su enorme alegría por volver a ver a la Reina en esta competición deportiva de la que es fiel seguidora desde que en 1946 la vivió por primera vez como espectadora en compañía de Felipe de Edimburgo, con el que por entonces no se había casado todavía. La soberana, que a comienzos de mes celebró el 68 aniversario de su proclamación, ha querido estar presente en estas carreras de caballos que llegan a su fin tras cinco días de emociones, diversión y, por supuesto, un gran desfile de luz y color protagonizado por los sombreros y tocados, seña de identidad del evento ecuestre.

VER GALERÍA

-Las imágenes inéditas de cómo vive Isabel II su duelo

-Las cuatro amigas en las que se apoya Isabel II tras la muerte de su marido: una princesa, una condesa, una lady y una modista

Con un conjunto aguamarina adornado con un broche de diamantes con forma de hoja de palma y sombrero del mismo color con flores rosas, la Reina se ha mostrado muy sonriente en el hipódromo de Ascot, situado en el condado de Berkshire al igual que el castillo de Windsor, que retoma su actividad tras celebrar el año pasado la competición a puerta cerrada a causa de la crisis sanitaria. Isabel II, a la que hemos visto charlando animadamente con algunos asistentes y participantes, marca el comienzo del verano con esta cita que normalmente inauguraba con su marido. Jinete consagrada, apasionada de las carreras de caballos y criadora de purasangres que obtienen premios millonarios, la jefa del Estado disfruta cada año de esta cita a la que también acuden otros miembros de su familia así como personalidades de la alta sociedad.

VER GALERÍA

La presencia de la monarca en el célebre hipódromo no estaba confirmada, pero el director de los establos reales, John Warren, no descartó esta posibilidad en declaraciones con BBC Radio 4. "Obviamente, a la Reina le encantaría asistir. Como se sabe es una fanática de las carreras de caballos, de ver las carreras y criar caballos, y ha estado yendo a Ascot toda su vida adulta", indicó. Detalló, eso sí, que si finalmente iba, Isabel II no participaría en la tradicional procesión real en carroza ni tampoco inspeccionaría personalmente a los animales, como le gusta hacer. Además, contó que la monarca es fanática de las carreras de caballos, que lee todos los días el diario especializado Racing Post y que seguiría por televisión cada jornada ecuestre puesto que compiten varios ejemplares suyos.

VER GALERÍA

Una cita ineludible para los Windsor

Desde que el martes comenzaron las primeras carreras, que tienen su origen en 1711, son muchos los miembros de la Familia Real británica los que han acudido a disfrutar de esta cita que aúna deporte y moda. El jueves asistían Zara Tindall y Peter Philips. Este último hacía su primera aparición tras finalizar esta misma semana su divorcio de Autumn Kelly, con la que tuvo dos hijas, Savannah e Isla. La condesa de Wessex, que va ganando cada vez más protagonismo en la agenda de la Corona, tampoco se perdió este evento, en el que hizo un guiño a la boda de los duques de Cambridge al elegir el mismo tocado que usó para el enlace. Entre los asistentes se encuentran también la princesa Ana, que ha ido varios días, el príncipe Carlos y la duquesa de Cornualles.

Haz click para ver “La reina de los récords”, un documental donde se analiza la figura de Isabel II de Inglaterra, la monarca que más tiempo ha reinado en Gran Bretaña, un icono, un símbolo, una figura histórica, soberana de todos los récords. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!