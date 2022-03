Echamos la vista atrás para recordar los momentazos de Royal Ascot

Loading the player...

¡Que comienze Royal Ascot! La competición hípica favorita de la reina Isabel II ya ha dado el pistoletazo de salida y, tras una edición celebrada a puerta cerrada -en 2020 la soberana tuvo que verlo desde casa-, se espera con especial ilusión este acontecimiento, que tendrá lugar en el hipódromo de Ascot desde hoy (15 junio) y hasta el próximo sábado (día 19). Estas tradicionales carreras no son solo punto de encuentro para amantes de los caballos, sino también para miembros de la realeza, y no solo británica. Cuenta con casi tres siglos de historia y es una de las citas más divertidas del verano para los royals. Dale al play y no te lo pierdas.

