El incidente en la bañera de Margarita de Inglaterra que casi le impide ir a la boda del príncipe Eduardo

Margarita de Inglaterra tuvo una larga vida repleta de comodidades. Al menos, eso es lo que cuenta Craig Brown en el libro Ma’am Darling: 99 Glimpses of Princess Margaret, una biografía de la hermana de la reina Isabel II que publicó en 2017. En ella explica cómo es la rutina mañanera de los royals, que suele empezar por darse un buen baño. La princesa Margarita se introducía en las templadas aguas de la tina durante una hora, de 11 a 12, no sin antes haber desayunado en la cama y leído la prensa mientras fumaba. Según The Daily Mail, un termómetro mide siempre la temperatura del baño de la Reina, una costumbre que quizás se haya impuesto desde que la princesa Margarita tuvo un pequeño incidente durante unas vacaciones en la isla Mustique en 1999. ¿Quieres saber qué ocurrió? Dale al play y no te lo pierdas.

