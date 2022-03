El simpático apodo que un grupo de adolescentes le ha puesto al príncipe Harry

Hace ya más de medio año que los duques de Sussex dijeron adiós a su vida como miembros senior de la realeza británica. Este cambio de tercio, sin embargo, no ha supuesto que dejaran de lado aquellas causas con las que siempre han estado comprometidos. La Reina les permite mantener sus patronazgos y ellos no han descuidado esta faceta solidaria a pesar de los cambios que han tenido en su vida y de las dificultades derivadas de la pandemia. La importancia de la salud mental y eliminar el estigma que siempre la rodea ha sido siempre una de sus prioridades, por lo que no es de extrañar que hayan accedido a colaborar con la iniciativa de Teenager Therapy, un podcast realizado por estudiantes de instituto en el que se ofrece ayuda psicológica a los jóvenes. Lo más llamativo, quizás, es que se haya grabado en la mismísima casa de los Sussex, según informa HELLO!, y que la charla, además, haya acabado rebautizando al príncipe Harry.

The Teenager Therapy está dirigido por Gael, Kayla y Thomas y se definen como unos adolescentes "estresados, con falta de sueño pero aún así enérgicos que se sientan a hablar de los problemas que acarrea la adolescencia". Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, los jóvenes apuntaron alto a la hora de escoger invitados para el programa y ¡han acertado de pleno! Es la primera vez que los Duques participan en un podcast y se podrá escuchar a partir de la tarde del sábado, aunque un adelanto ya ha dejado ver algunas de las anécdotas de la entrevista, que se grabó a principios de la pasada semana.

Se trataba de una charla informal, pero eran los duques de Sussex los que tenían ante los micrófonos. Así que la pregunta del millón estaba en el aire: ¿Cómo dirigirse a ellos? Según HELLO!, fue Gael el que se atrevió a formular la pregunta, a la que el príncipe Harry respondió que podía hacerlo como quisiera. El joven decidía entonces hacerle caso y huir de los convencionalismos para optar por un nuevo apodo poco aristocrático, pero muy simpático: "Big H" (Gran H), muy similar al cariñoso 'H' que utiliza Meghan para dirigirse a su marido. En otro momento de la conversación, la pareja coge las riendas de la conversación para dirigir una serie de respiraciones profundas para ayudar a todo el mundo a gestionar sus nervios y relajarse. La duquesa de Sussex es una gran aficionada a los ejercicios de meditación, tal y como se puede comprobar en el blog que escribía antes de casarse con el hijo de Carlos de Inglaterra, donde dedicó algún post a hablar sobre esta práctica.

Sus nuevos proyectos

Desde que se mudaron a Estados Unidos han sido muchas las veces que hemos visto a los duques de Sussex colaborar con diferentes iniciativas benéficas, en especial relacionadas con la infancia y la juventud. Además, compaginan su labor solidaria con los nuevos proyectos profesionales en los que se asienta su nueva vida fuera del abrigo financiero de la Casa Real. La pareja ha creado una productora audiovisual, a través de la cual han firmado un contrato con la plataforma de contenidos digitales Netflix. Su objetivo es "crear contenido que informe, pero que también dé esperanza. Como padres recientes, hacer una programación familiar que inspire es importante para nosotros", explicaban sobre el acuerdo con la compañía, cuyo alcance no tiene "precedentes".

