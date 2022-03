El motivo por el que Patrick J. Adam, marido de Meghan Markle en la ficción, no se atreve a llamarla

La buena relación que tenía Meghan Markle con sus compañeros de la serie Suits, su último trabajo como actriz antes de pasar a ser miembro de la familia real británica, ya quedó patente cuando gran parte del elenco asistió a su boda con el príncipe Harry celebrada en la capilla de Saint George, en Windsor. Sin embargo, su nueva vida como duquesa en Reino Unido hizo inevitable el distanciamiento, algo que podría cambiar ahora que vive en Santa Barbara, mucho más cerca de la mayoría de sus amigos del cine y la televisión. Patrick J. Adams, el que interpretara a su marido en la ficción, ha aclarado cuál es su relación actualmente y las razones por las que no se anima a descolgar el teléfono y hablar con su excompañera.

"Sinceramente, creo que me siento intimidado. No tengo ninguna duda de que podría coger el teléfono y llamarla en cualquier momento, pero no sé lo que le diría", ha afirmado con honestidad en una entrevista en Radio Times. El actor ve "salvaje" todo los que rodea a Meghan y lo "enorme" que se ha vuelto su vida desde que interpretase a la abogada Rachel Zane y reconoce que siente "puro miedo". "Creo que me asusta la idea de romper el hielo para tener esa conversación". No obstante, ha admitido que cuando nacieron sus respectivos hijos -Archie, el hijo de los duques de Sussex, llegó al mundo en mayo de 2019 y Patrick y su esposa Troian Bellisario fueron padres en octubre de 2018- se intercambiaron mensajes y regalos.

Precisamente, con motivo del nacimiento del primer hijo de los duques de Sussex, Adams felicitó públicamente a la pareja con unas tiernas palabras: "Acabo de escuchar que el mundo se ha vuelto 3 kilos y 200 gramos más pesado. Mucho amor para él y sus increíbles padres. Aprendí de primera mano hace 7 meses cómo de transformador es convertirse en padre y no podría estar más feliz por la aventura que comienzan Meghan y Harry".

El actor, que se encuentra promocionando su nuevo trabajo, The rigth Stuff, ha querido dejar claro que aunque no mantengan un contacto habitual, sí han hablado en alguna ocasión, "pero la vida de Meghan está completamente a tope y ha pasado por mucho". Prueba del cariño que aún guarda a la que fuera su gran amor en la ficción son las últimas declaraciones que ha hecho defendiendo que la duquesa de Sussex se manifestase en cuestiones políticas, en referencia a su mensaje animando a votar en las próximas elecciones estadounidenses. En la misma entrevista también reflexionaba sobre lo diferente eran sus agendas actualmente. "Echo de menos a mi amiga, pero feliz de que le vaya bien", decía.

