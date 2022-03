Así han recibido Sarah Ferguson y Andrés de Inglaterra al embarazo de su hija

La noticia de la futura paternidad de la princesa Eugenia y Jack Brooksbank ha llenado de felicidad a la Familia Real británica. La pareja, que se casó el 12 de octubre de 2018, ha anunciado emocionada que espera su primer hijo para principios de 2021 junto a una imagen de unos patucos con forma de osito: "Jack y yo estamos muy emocionados por el comienzo de 2021...". Las reacciones a esta publicación no se han hecho esperar. Familiares, amigos y seguidores de la princesa y el empresario les han felicitado por este importante paso que van a dar y han compartido con ellos la alegría que sienten por este embarazo del que, por el momento, no se conocen más detalles. Una de las primeras personas en mostrar su ilusión ha sido Sarah Ferguson, quien está pletórica ante el próximo nacimiento de su nieto tal y como ella misma ha reconocido en conversación exclusiva con HELLO!. "Los que pronto serán abuelo y abuela están absolutamente encantados", ha dicho.

VER GALERÍA

La razón por la que Edoardo Mapelli y Jack Brooksbank han dejado la empresa de su suegra, Sarah Ferguson

La dura pérdida a la que se ha enfrentado Sarah Ferguson en la pandemia

Por su parte, la Reina de Inglaterra también ha expresado el entusiasmo que siente por el embarazo de su nieta, quien va a ampliar la familia en tan solo unos meses. Junto a una foto del día la boda de la princesa Eugenia y Jack Brooksbank tomada a las puertas de la capilla de San Jorge de Windsor, la monarca ha anunciado oficialmente la dulce espera y ha dicho que tanto ella como el duque de Edimburgo, los duques de York y los señores Brooksbank "están encantados con la noticia". El bebé de la princesa de York convertirá nuevamente en bisabuelos a Isabel II y Felipe de Edimburgo, quienes tienen ya ocho bisnietos: Savannah e Isla Phillips -hijas de Peter Phillips y Autumn Kelly-, Mia y Lena Tindall -hijas de Mike Tindall y Zara Phillips-, George, Charlotte y Louis de Cambridge -hijas del príncipe Guillermo y Kate Middleton- y Archie Harrison -hijo del príncipe Harry y Meghan Markle-.

Este bebé, que aún no se sabe si será niño o niña, ocupará el undécimo puesto en la línea de sucesión al trono británico por detrás de su madre. Además, supone el broche de oro a la bonita historia de amor de esta pareja que está a punto de celebrar su segundo aniversario de boda con el mejor de los regalos en marcha. La princesa de York y Jack se conocieron hace diez años gracias a unos amigos comunes con los que estaban esquiando en su casa de Suiza y el flechazo fue instantáneo. De hecho, el primer día que se vieron la princesa dijo que llamó a su madre para contarle que había conocido a alguien especial. No se equivocaba, desde entonces se volvieron inseparables. "Jack te hace sentir mejor, te habla y te hace sentir valiosa. Es tan humilde y generoso...", decía la prima de los príncipes Guillermo y Harry poco antes de contraer matrimonio.

VER GALERÍA

Encadenando buenas noticias

Durante el confinamiento, Eugenia y Jack tuvieron un susto porque el padre de él dio positivo en coronavirus tras un viaje a Francia, pero afortunadamente logró recuperarse. El matrimonio pasó esos meses de parón forzoso en el Royal Lodge, lo que les permitió pasar más tiempo con la madre de ella, Sarah Ferguson y, quién sabe si también vivir a su lado esa primera etapa de gestación.“Durante este periodo de encierro realmente me ha encantado pasar más tiempo con Eugenia y Jack (…) Una vez que se casaron se fueron a vivir lejos, por eso no la veía tanto como me gustaría y ahora ha sido una alegría pasar tanto tiempo de calidad con ella”, decía la duquesa de York en el podcast de su amigo Darlton Harris. Con el alivio de las restricciones, llegó otra buena noticia a sus vidas: la boda de Beatriz de York y Edoardo Mapelli Mozzi. Un romántico enlace secreto que tuvo lugar en Capilla Real de Todos los Santos de Windsor, donde estuvieron acompañados de un reducido número de invitados.