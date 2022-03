'The Crown' ya ha encontrado a su última Diana de Gales

Poco a poco Netflix va desvelando los personajes con los que pondrá punto y final a la exitosa serie sobre la Familia Real británica The Crown. Si hace unos días anunciaba que el veterano actor gales Jonathan Pryce, que dio vida al Gobernador de Port Royal en las tres primeras entregas de la saga de Piratas del Caribe, interpretará al duque de Edimburgo, ahora se ha dado a conocer la que será la última cara de Diana de Gales.

Los fanáticos de la serie, algunos incluso dentro de la propia Casa Real, esperan la cuarta temporada para ver la llegada de una joven Diana Spencer a la monarquía británica, interpretada por una poco conocida Emma Corrin, y algunas interpretaciones que prometen como la de Gillian Anderson dando vida a la Dama de Hierro, Margaret Thatcher. Sin embargo, la productora ya tiene puesta la mirada en el final de la serie y va anunciando el nombre de los actores que trabajarán en la quinta y sexta temporada.

Elizabeth Debicki, nacida en París y criada en Australia, será la que tome el testigo de Emma Corrin y de vida a Diana de Gales para así ajustarse al salto temporal de la historia. La actriz de 29 años saltó a la fama con su participación en El Gran Gastby, también fue Ayesha en la segunda entrega de Guardianes de la Galaxia y tuvo un papel reconocido en la cinta Viudas.

De este modo, Elizabeth Debicki se suma a la larga, larguísima, lista de actrices que han puesto cara a la icónica Princesa madre de Guillermo y Harry de Inglaterra. El próximo 31 de agosto se cumplirán los 23 años de su trágica muerte y el interés en torno a su figura no cesa, muestra de ello es que se siguen escribiendo libros y rodando películas sobre su vida. El pasado junio se dio a conocer que el actor chileno Pablo Larrarín dirigirá una película cuya trama se centrará únicamente en el fin de semana crítico en el que Diana de Gales se dio cuenta de que su relación con el príncipe Carlos no tenía solución. En este caso será Kristen Stewart, a la vez misteriosa, frágil y fuerte, en palabras del Director, la que interpreté a Diana de Gales en sus horas más bajas.

¿Qué tienen en común Kristen Stewart y Diana de Gales?

Todo ello sin olvidar que Netflix ha aprovechado al máximo el éxito The Crown y no parece dispuesta a soltar el filón de la monarquía británica por lo que se baraja que prepare una serie documental sobre los episodios más oscuros de la vida de la Princesa. Según adelantó The Sun, el nueva materia sobre la Princesa se titularía Being Me Diana (Siendo yo: Diana) y profundizaría en su lucha contra los trastornos alimentarios, su infeliz matrimonio con el príncipe Carlos y su dolorosa infancia tras el divorcio de sus padres.

De momento no se ha dado a conocer en qué punto estaría esta producción y si definitivamente llegará a la pequeña pantalla, lo que si trascendió es que no era una trama del agrado para los hijos de Diana y que podría contar con entrevistas e imágenes inéditas. De forma paralela, hay que recordar que recientemente ha sido Harry el que ha participado en un documental para la citada productora de entretenimiento y lo ha hecho en un documental en el que habla del deporte paralímpico.

