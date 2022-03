¿Qué tienen en común Kristen Stewart y Diana de Gales?

Pocas familias reales inspiran a guionistas y escritores como lo hacen los Windsor, protagonistas en los últimos tiempos de un buen número de producciones audiovisuales, entre ellas la exitosa The Crown o la menos popular Un amor real, que narró el noviazgo de los duques de Sussex. Lo amantes de este género están de enhorabuena. Una nueva película está en camino y tendrá como protagonista a uno de los miembros más queridos de la Familia Real Británica: Diana de Gales. ¡Las sorpresas no acaban aquí! Kristen Stewart será la actriz que la llevará a la gran pantalla un guión escrito por el creador de los Peaky Blinders.

La noticia la ha dado el portal especializado en información de Hollywood, Deadline, que avanza que será el director chileno Pablo Larraín quien dirija un film con una trama muy concreta. La cinta se centrará en un fin de semana crítico para Diana de Gales, tres días en los que estando en la finca de Sandringham, tras las vacaciones de Navidad,se dio cuenta de que su matrimonio con el príncipe Carlos tenía que llegar a su fin.

El director de la película que comenzará a rodarse en el 2021 y que será presentada en el Festival de Cannes explica la trama como “un cuento de hadas al revés”. “Todos crecimos, al menos lo hice en mi generación, leyendo y entendiendo lo que es un cuento de hadas", dijo Larraín a Deadline. “Por lo general, el príncipe viene y encuentra a la princesa, la invita a convertirse en su esposa y finalmente se convierte en reina. Ese es el cuento de hadas. Cuando alguien decide no ser la reina y dice: Prefiero irme y ser yo mismo, es una gran decisión, un cuento de hadas al revés. Siempre me ha sorprendido mucho y pensé que debía haber sido muy difícil de hacer. Ese es el corazón de la película.”

“Es una gran historia universal que puede llegar a millones y millones de personas, y eso es lo que queremos hacer. Queremos hacer una película que se amplíe y se conecte con un público mundial interesado en una vida tan fascinante.”, añade el director. Lo cierto es que Diana de Gales se convirtió en una de las mujeres más amadas de su tiempo y cada uno de sus pasos fue seguido con absoluta fascinación.

Kristen Stewart y Diana de Gales, la fuerza narrativa de una sola mirada

Pablo Larraín ha explicado a Deadline la elección de Kristen Stewart -nacida en Los Ángeles- y lo ha hecho dibujando la personalidad de una mujer con múltiples capas. “Kristen puede ser muchas cosas, y puede ser muy misteriosa y muy frágil y, en última instancia, muy fuerte también, que es lo que necesitamos. La combinación de esos elementos me hizo pensar en ella. La forma en que respondió al guión y cómo se acerca al personaje, es muy hermosa de ver. Creo que ella va a hacer algo sorprendente e intrigante al mismo tiempo. Ella es una fuerza de la naturaleza”.

Lo cierto es que al principio la elección puede sonar sorprendente, sin embargo, ambas parecen estar conectadas por ciertos aspectos, como sentir la presión de la prensa a una edad muy temprana. Por otro lado, los ojos de Diana de Gales siempre hablaron a gritos, era de esas mujeres que lo transmitía todo con una sola mirada. Quizá eso explica parte de su éxito, ya que nunca fue capaz de esconder sus sentimientos. En ese sentido, recuerda también a la mirada, a veces lánguida y a veces poderosa, de la actriz que saltó a la fama por la saga para adolescentes Crepúsculo. “Como cineasta, cuando tienes a alguien que puede soportar tanto peso, peso dramático y narrativo solo con sus ojos, entonces tienes el convencimiento de que puede entregar lo que estamos buscando”, cuenta el director.

La baza de Meghan contra los tabloides: contrata al abogado de Diana de Gales

El guión está escrito por el británico Steven Knight, conocido por escribir el guion de la película Promesas del este y creador de la también exitosa serie de Netflix Peaky Blinders, y la película se llamará Spencer, ya que, en palabras del director, “Diana intentará encontrarse a ella misma”. “Decidimos entrar en una historia sobre identidad y sobre cómo una mujer decide de alguna manera, no ser la reina. Es una mujer que, en el viaje de la película, decide y se da cuenta de que quiere ser la mujer que era antes de conocer a Carlos”, añade.

Habrá que esperar para ver el resultado. Encarnar a un personaje poderoso y que está tan vivo en la memoria colectiva es cuanto menos arriesgado. Allí está el ejemplo de Naomi Watts, a la que su papel como Diana de Gales le costó la nominación a peor actriz en los Premios Razzie y la condena unánime de la crítica. Un batacazo en la taquilla y un traspiés profesional que a la actriz británica le llegó después de haber sido nominada a los Óscar por Lo Imposible.

Muestra de que Diana de Gales está más de moda que nunca, es que los productores audiovisuales no dejan de exprimir su historia. Hace un mes y medio se anunció que Netflix estaba preparando también el lanzamiento de una de una serie documental sobre la exmujer de Carlos de Inglaterra que se centrará en los episodios más oscuros y difíciles de la vida de la Princesa. Este nuevo material sobre la Princesa estaría compuesto de cuatro partes y se titularía Being Me Diana (Siendo yo: Diana). Profundizará en su lucha contra los trastornos alimentarios, su infeliz matrimonio con el príncipe Carlos y su dolorosa infancia tras el divorcio de sus padres, según adelantó The Sun. Un material que no resultaría del agradado de Guillermo y Harry. Un enfoque muy distinto al de la película que interpretó Naomi Watts, que en varias declaraciones sí mostró su preocupación por cómo se tomarían la cinta los hijos de Diana.

