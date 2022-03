Jessica Mulroney finalmente aborda 'la pelea' con Meghan Markle

Puede no ser perfecta la amistad entre Jessica Mulroney y la Duquesa de Sussex, pero es tan fuerte como para resistir meses de polémica después de todo. La estilista canadiense ha roto finalmente su silencio acerca de los rumores que apuntaban a que su relación no había sobrevivido a la tensión por su discusión sobre racismo con la bloguera de estilo de vida afroamericana Sasha Exeter en plena reivindicación antirracista. Jessica y Sasha se enzarzaron en una pelea a causa de sus diferentes puntos de vista de la defensa del movimiento de justicia social Black Lives Matter, Las vidas negras importan. Una campaña que surgió hace unos años entre la población estadounidense de raza negra para luchar contra la violencia policial y el racismo sistémico, y que la muerte de George Floyd ha desatado de nuevo con manifestaciones masivas.

Jessica volvía a publicar en las redes sociales por primera vez este martes, después de una notable ausencia de dos largos meses por el revuelo, y finalmente puso fin al dichoso runrún. Cuando un seguidor comentó sarcásticamente su última publicación haciendo referencia al distanciamiento entre ambas amigas: “¿El abandono de MeGain (juego de palabras entre Meghan y MeGain) te deprimió? Únete a la multitud”, Jessica se apresuró a responder, llamando a detener entre todos la repercusión de las “noticias falsas”: “Ya basta de estas noticias falsas de los periódicos. Simplemente, basta”.

Jessica Mulroney ha regresado a Instagram no para zanjar el asunto, sino para celebrar el décimo cumpleaños de sus hijos gemelos. Ha compartido con sus cientos de miles de seguidores el momento más dulce de la fiesta en el jardín de su residencia, cuando les traían la tarta al son de Happy Birthday to you y los hermanos soplaban las velas tras haber pedido el deseo de rigor. Como introducción al vídeo, la orgullosa mamá reconocía a sus chicos su inestimable apoyo en los últimos meses cuando ella se encontraba “en el peor estado”: “Feliz décimo cumpleaños a mis chicos gemelos. Mi increíble familia ha tenido que presenciar a mamá en el peor estado. Estos dos niños no se han ido de mi lado y me dieron ganas de vivir y trabajar duro cuando todo se vino abajo. Se merecen el mejor cumpleaños. A partir de ahora, hacia arriba”.

Ben Mulroney, el marido de Jessica, ya había abordado el mes pasado el bulo sobre la mala relación de su mujer y la Duquesa de Sussex. Ben, hijo mayor del ex primer ministro canadiense Brian Mulroney, decidió volver a publicar una noticia en su cuenta de Twitter en la que se aseguraba que Jessica había estado llamando a Meghan “sin parar” en un intento por reparar su amistad y que también planeaba escribir un libro de todo lo ocurrido. “FALSO”, subtituló simplemente la publicación.

La disputa pública de Jessica con la bloguera Sasha Exeter tuvo un efecto dominó en su cartera profesional: varios de sus trabajos se desvincularon de toda implicación racista rehusando de sus servicios inmediatamente. Le costó el despido en Good Morning America, donde colaboraba, y en el reality show que conducía para CTV, la primera red de televisión comercial de Canadá, I Do, Redo, un programa de segundas bodas que no salieron bien a la primera, y hasta fue obligada a renunciar a la junta directiva de The Shoebox Project, la organización benéfica que había fundado con sus cuñadas. Pero el tiempo pone todo en su debido sitio y, a partir de entonces, las cosas solo podrán mejorar.