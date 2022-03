El padre de la duquesa de Sussex 'amenaza' con recurrir a los tribunales para ver a Archie

Poco o casi nada ha cambiado en estos cinco meses de vida normal para los Duques de Sussex: siguen supurando las viejas heridas, exacerbadas por la publicación de la biografía no oficial sobre los Duques y su controvertida salida del núcleo real en busca de la libertad (Finding Freedom). Tom Markle Jr., medio hermano de la Duquesa de Sussex, ha vuelto a la carga con la excusa del citado libro, que ha hecho estragos. Ha concedido una entrevista al rotativo The Sun para aclarar todas las imprecisiones a su juicio que se refieren a su padre y para denunciar públicamente el punto en el que se encuentran las inexistentes relaciones entre Thomas Markle y la Duquesa: “Ha perdido toda esperanza de reunirse con su hija y el príncipe Harry. No confía en ella y no quiere ni verla debido a las mentiras, la manipulación y el engaño. Acaba de cumplir 76 años, y no hace falta decir que no tuvo noticias de Meghan”.

VER GALERÍA

La Duquesa de Sussex pagará las costas legales después de perder la primera ronda de su batalla contra la prensa

Analizamos los mensajes más personales de la Duquesa de Sussex en la cumbre sobre feminismo, ¿a quién se dirige?

La Duquesa de Sussex lanza un poderoso mensaje a las niñas en su primer gran acto tras dejar de ser 'royal'

Los Duques de Sussex se desmarcaron del contenido del libro insistiendo en que la biografía no oficial se basaba en “informaciones independientes” sin contribución alguna por su parte. Tom Jr. se resiste a dejar tal cual las cosas y detalla algunas de las inexactitudes que se relatan y que perjudican a su padre, como la avalancha de mensajes de texto y llamadas telefónicas invitándole a la boda real en 2018: “Se comenta que el príncipe Harry habló con nuestro padre para decirle que si lo hubiera escuchado, no habría habido ningún problema. Eso simplemente no sucedió” .

VER GALERÍA

No es que niegue que existieran tales intentos de acercamiento por parte de los Duques, es que si se produjeron Thomas no podía saberlo: “¿Todos estos cientos de mensajes de texto y llamadas que Meghan envió a mi padre antes de la boda? Nuestro padre ni siquiera estaba en su casa. Él estaba en el hospital. Su teléfono estaba apagado. Es por eso que no respondió, no había forma de que pudiera haberlo hecho”. Pero, cuando el padre de la Duquesa puso todo de su parte para restablecer la comunicación, no recibió respuesta: “Nuestro padre la llamó muchas veces antes de la boda, después de haber cometido el error de hacer esas fotos, pero se le ignoró”.

La carta privada que la Duquesa de Sussex envió a su padre, y de la que a su vez su padre publicó unos fragmentos manuscritos por ella en Mail on Sunday para defenderse de ciertas aseveraciones erróneas sobre la misiva por parte de varias amigas de su hija en People, incluye contenido no revelado que Tom Jr. califica de “horrible y muy hiriente”. Devuelve a los Duques la misma moneda con un ataque mordaz contra el príncipe Harry acerca de su docilidad con Meghan, que en todo momento le habría “dicho qué hacer”: “El príncipe Harry pasó del ejército británico y la Familia Real británica a cambiar pañales en una propiedad multimillonaria a miles de kilómetros de su familia mientras Meghan le decía qué decir y qué hacer”.

VER GALERÍA

Tom Jr. desliza en la entrevista el deseo de su padre de encontrar paz de ahora en adelante: “Papá quiere morir como un hombre feliz. Ya ha tenido suficiente. Es mejor que disfrute de su jubilación viajando para quitarse la angustia, y que se olvide de Meghan por completo”. A renglón seguido, sin embargo, se revuelve sobre sus palabras y presenta batalla de nuevo con una amenaza que afecta al pequeño Archie. Thomas Markle renuncia a su hija, pero está desesperado por establecer una relación con su nieto, de 14 meses: “Luchará y agotará todas las vías necesarias para ver a Archie. No son los únicos que pueden iniciar un proceso judicial. Le encantaría abrazar a ese niño aunque solo fuera una vez”. Poco o casi nada cambiará.

Haz click para ver el documental de Harry de Inglaterra, Meghan Markle y su hijo Archie, un episodio especial de la serie Royals. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!