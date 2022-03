La Duquesa de Sussex pagará las costas legales después de perder la primera ronda de su batalla contra la prensa en el Tribunal Superior

No habrá paz para la Duquesa de Sussex. No a corto plazo, al menos, porque se encuentra en plena batalla legal contra la prensa y el conflicto se presenta reñido. La Duquesa ha perdido la primera ronda contra el editor del Mail on Sunday en el Tribunal Superior y se ha comprometido a pagar íntegramente los 75.000 euros en costas legales. El litigio enfrenta a la mujer del príncipe Harry con Associated Newspapers Limited (ANL), editorial del periódico, y MailOnline por un artículo publicado en febrero de 2019 que reproducía partes de una carta escrita a mano que le envió a su padre, Thomas Markle. Sin embargo, en mayo el juez Warby desestimó partes de la demanda de la Duquesa, incluidas las acusaciones de haber agitado deliberadamente los problemas entre ella y su padre.

VER GALERÍA

Analizamos los mensajes más personales de Meghan Markle en la cumbre sobre feminismo

Meghan Markle lanza un poderoso mensaje a las niñas en su primer gran acto tras dejar de ser 'royal'

La guardiana del secreto de la piel radiante de Meghan Markle cuenta cómo fue trabajar con ella

Un documento del 22 de julio presentado por escrito a la Corte recoge el acuerdo de la Duquesa de abonar en su totalidad los gastos que cubren la audiencia. Por el momento el juez valora la conveniencia o no de hacer públicos los nombres de las cinco amigas que informaron a la revista People de la carta privada que Meghan le envió a su padre, el otro precio que la Duquesa considera del todo inaceptable por presentar una demanda contra Associated Newspapers por la invasión de su privacidad.

La Duquesa solicitó una orden para mantener en secreto las identidades de las mujeres, todas madres jóvenes, en una audiencia en los Tribunales de Justicia de Londres. Una información que, por el contrario, al acusado Mail on Sunday le parece crucial para sus intereses, pues fueron precisamente sus amigas las que alertaron de la existencia de la misiva y “aquellas revelaciones y la impresión engañosa que se transmitió de la carta”, ya de dominio público, le dieron a Thomas Markle los motivos y el derecho de publicar la nota manuscrita en el periódico para defenderse, una vez que su relación paternofilial se rompió irremediablemente a raíz del matrimonio de su hija con el príncipe Harry en mayo de 2018.

VER GALERÍA

El apellido de una de esas cinco amistades anónimas de la Duquesa de Sussex se reveló accidentalmente durante la causa, pero el juez Justice Warby, que se pronunciará sobre el asunto al parecer en agosto, ordenó de inmediato que no se informara de quién se trataba. Según el abogado de la Duquesa, ellas son “fuentes confidenciales que dieron las entrevistas bajo condición de anonimato”, para el abogado del acusado, “Meghan aparentemente estaba complacida con la intervención en People de sus amigas y no alega en ningún momento que sus declaraciones sean privadas o información que pretenda proteger” y por tanto, en su conclusión, “son testigos potenciales importantes en un tema clave”.

Si el juez desestimara la solicitud de la Duquesa, las cinco mujeres, a las que hasta ahora se refiere como amigas A, B, C, D y E, se enfrentan a la posibilidad de tener que testificar el próximo año en el Tribunal Superior de Londres y llegado el caso confirmar en el juicio bajo juramento si la Duquesa supo con antelación que hablarían con la cabecera estadounidense de la carta. Meghan ha insistido hasta en una docena de ocasiones que no tuvo conocimiento previo de las entrevistas hasta después de su publicación y sostiene que fueron dos informaciones del medio de comunicación demandado sobre un documento confidencial en el que se revelaban las identidades de sus amigas las que precisamente desencadenaron el juicio. “Fue el acusado y solo el acusado porque solo el acusado tenía el documento que inició el incendio forestal”. Arderá.

Haz click para ver el documental de Harry de Inglaterra, Meghan Markle y su hijo Archie, un episodio especial de la serie Royals. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!