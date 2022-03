¿Nueva marcha en la Familia Real británica? Beatriz de York podría abandonar Reino Unido

Iba a ser la boda real del año, pero el coronavirus lo trastocó todo. Beatriz de York y Edoardo Mapelli Mozzi se iban a haber dado el ‘sí, quiero’ el pasado 29 de mayo en la capilla real del Palacio de St. James, pero finalmente tuvo que ser suspendida. Además de la pandemia, la hija mayor del príncipe Andrés se ha tenido que enfrentar en los últimos meses a todas las polémcias que han salpicado a su padre y que podrían haber hecho que la la Princesa y su prometido tomaran una drástica decisión: mudarse a Italia, tierra de la familia de Edoardo. Si finalmente se produjese el traslado, la nieta de Isabel II sería el segundo miembro de la Familia Real que abandona Reino Unido en los últimos tiempos tras la sonada marcha del príncipe Harry y Meghan Markle.

Phil Dampier, escritor experto en la Familia Real británica, asegura que la princesa Beatriz estaría “considerando mudarse a Italia por el escándalo del príncipe Andrés”, que habría provocado que tuviera ganas de “comenzar una nueva vida”, afirma el autor y periodista en declaraciones al medio australiano New Idea. “Ella ha tenido que aguantar mucho, postergando su boda y también el escándalo de su padre con el caso Epstein”. La decisión de que se decantaran por Italia no resulta descabellada pues Edoardo desciende de una familia noble del país y Beatriz estaría “deseando alejarse de todo”. Además, Beatriz de York no desempeña un papel de primer nivel dentro la monarquía y su novio podría gestionar su negocio inmobiliario desde cualquier parte del mundo.

La hermana de Eugenia de York está pasando el confinamiento con su pareja en casa de su futura suegra, Nikki Shale, en su casa cercana a Chipping Norton, una localidad británica del condado de Oxfordshire y se ha involucrado con algunas de las causas benéficas que apadrina durante el estallido de la pandemia lanzando mensajes de ánimo y apoyo.

Beatriz y Edoardo se comprometieron el pasado septiembre después de pasar un romántico fin de semana por la costa Amalfitana. Dos meses después, la feliz noticia se vio ensombrecida por el anuncio del duque de York de retirarse de sus deberes institucionales después de conceder una entrevista en televisión en la que intentó, sin éxito, aclarar sus vínculos con el millonario pedófilo Jeffrey Epstein. Aunque en un primer momento se esperó que Beatriz se casara en el imponente Castillo de Windsor ante una extensa lista de invitados, como hizo su hermana Eugenia, lo cierto es que el enlace que no se ha podido producir siempre estuvo marcado por la discreción y un perfil bajo, sobre todo a raíz de las controversias levantadas por el duque de York.

Si finalmente se confirma la mudanza, sería el segundo abandono que se produce dentro de la Corona inglesa en los últimos meses. El pasado 9 de marzo, el príncipe Harry y Meghan Markle acudían al último de sus compromisos públicos como miembros ‘senior’ de la monarquía y dejaban su casa de Reino Unido para vivir, primero, en Canadá y más tarde establecerse en Los Ángeles (California) con su hijo Archie.