Otra pareja real estaría pensando en abandonar el Reino Unido

Los duques de Sussex podrían no ser los únicos que han decidido poner tierra de por medio y buscar tranquilidad en otro continente. Otra pareja real podría abandonar el Reino Unido más pronto que tarde, siguiendo así los pasos del príncipe Harry y de Meghan Markle. En concreto, Zara y Mike Tindall estarían considerando mudarse a Australia, un lugar perfecto y tranquilo donde criar a sus dos hijas, Mia Grace, de 5 años, y Lena Elizabeth, de uno.

Ha sido en una entrevista en Now to Love, donde la hija de la princesa Ana se ha referido a Australia como el “segundo hogar” de su familia. Cuando se le preguntó si estaba considerando mudarse a las antípodas Zara respondió: “Probablemente no mientras todavía compita. Sería un poco difícil viajar. Pero después de eso… sí, creo que si surgiera la oportunidad, definitivamente pensaríamos en ello”.

Los Tindall han hecho frecuentes visitas a Australia desde que Zara, jinete profesional, fue nombrada embajadora de Magic Millions Racing Women en 2012. Desde entonces, la familia ha pasado el mes de enero a caballo entre Gold Coast -una región metropolitana al sur de Brisbane, en la costa este de Australia- y Sidney. El próximo mes, será la primera vez que la pareja viaje con sus dos hijas hasta allí.

El estilo de vida relajado de Australia sería ideal para la familia, a la que le gusta el surf, la natación y disfrutar del aire libre, actividades que la lluviosa climatología británica suele hacer imposible Inglaterra. “Enero es sombrío aquí (Gran Bretaña), así que es bueno poder ir allí y tomar un poco de sol. Me encanta el estilo de vida de Australia y la capacidad de levantarme temprano, ir a la playa, especialmente para las niñas”, aseguró Mike.

Además del clima y la posibilidad de disfrutar de una naturaleza exuberante, los Tindall han logrado hacer amigos durante estos siete años, en los que la prima de los príncipes Guillermo y Harrry se convirtió en patrona de Magic Millions Racing Women, una iniciativa que promueve la participación de las mujeres en las carreras de caballos y que está dotado con premios en metálico de 446.645 euros para los cuatro primeros caballos en llegar a la línea de meta. La siguiente carrera será el 11 de enero a las 9:00 horas.

Mientras, los duques de Sussex y su hijo Archie, estarían a punto de poner fin a las seis semanas de retiro que se han tomado para alejarse de la presión mediática a la que se han visto sometidos desde que se convirtieron en padres por primera vez, el pasado 6 de mayo. De momento se sabe que el príncipe Harry y Meghan han estado en Vancover (Canadá) en Navidad, acompañados por la madre de la Duquesa, Doria Ragland.