Ya hay fecha para el regreso de los duques de Sussex a Reino Unido

El 2019 quedará en la memoria de los duques de Sussex como un año agridulce. La pareja vivió un inicio de año pleno inmersa en los preparativos de la llegada de su primer hijo en común, el pequeño Archie, que nació el 6 de mayo. Sin embargo, lo está acabando alejada de todo y de todos ya que la presión mediática ha obligado a Meghan y al príncipe Harry a marcharse del Reino Unido durante seis semanas. Fueron los grandes ausentes este lunes de la fiesta anual que se celebra en Buckingham para felicitar las Pascuas al personal de Palacio y tampoco estarán en la comida familiar que tendrá lugar el próximo miércoles. Sin embargo, sí que ha trascendido cuándo planean regresar a Reino Unido, una vuelta que no se producirá hasta después de Año Nuevo.

El Príncipe y su mujer estarán de vuelta en casa a principios de enero, tal y como informa el Daily Mail, con el objetivo de lanzar su propia Fundación, después de que se separaran de la Royal Foundation, en la que compartían responsabilidades con los duques de Cambridge. De hecho, durante parte de su retiro por tierras estadounidenses, los Duques se han reunido con una afamada publicista de Hollywood que les está ayudando en el lanzamiento de una campaña enfocada a recaudar fondos para esta nueva entidad benéfica que van a crear.

Así las cosas, los Sussex tampoco estarán en la comida familiar que tendrá lugar el próximo miércoles previo visto bueno de la Reina y en su lugar se espera que disfruten junto a Doria Ragland, madre de Meghan.

El último compromiso público de Harry y Meghan fue en noviembre, con motivo de los actos del Día del Recuerdo, en el que también se produjo el ansiado reencuentro con los duques de Cambridge, con los que no coincidían desde julio, cuando bautizaron a Archie, aunque el férreo protocolo de la Corona británica hizo que no pudieran ser fotografiados juntos.

Esta será la primera Navidad que el nieto de Isabel II pasa alejado de su familia, salvo cuando estuvo destinado en Afganistan. Desde 2017 siempre lo había hecho acompañado de Meghan. Sin embargo, este cambio de planes es habitual ya que los duques de Cambridge también han pasado las fechas más entrañables del año con la familia de Catherine.

