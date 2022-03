El acupuntor de Meghan Markle revela el secreto de la duquesa para recuperarse tras ser madre

Diana de Gales solía someterse a sesiones de acupuntura, una práctica que tiene su origen en la medicina tradicional china y que ha seguido también la mujer de su hijo pequeño, Meghan Markle. La duquesa de Sussex ha explicado en varias ocasiones que este método curativo que consiste en la punción de agujas en diferentes puntos del cuerpo cambió su vida ya que mejoraron notablemente los síntomas de las migrañas que solía padecer y que incluso la obligaron en algún momento a estar ingresada. Así, antes de su enlace, y quizá con la finalidad de dejar de lado los nervios y la tensión, tanto ella como el príncipe Harry visitaron la consulta de Ross J Barr, un conocido acupuntor que ha hablado por primera vez de su amistad con los padres de Archie Harrison.

Ross ha explicado a The Times que conoció a Meghan Markle mediante uno de sus pacientes y que aún sigue en contacto con la duquesa de Sussex. De hecho, ha revelado que durante su embarazo recurrió varias veces a él y que, tras la llegada al mundo de su primer bebé, envió a la que fuera protagonista de Suits una caja con productos beneficiosos para complementar la producción de leche materna, reponer y restaurar todo lo que se pierde en el parto. Entre estos alimentos destacan caldos veganos superalimentos y una almohada para los ojos de lavanda orgánica. "Si la madre está cuidada y ella se repone, entonces eso también alimenta al bebé", ha explicado el acupuntor.

Para recuperar su figura tras convertirse en madre, Meghan ha retomado la práctica de algunas actividades deportivas. Eso sí, mientras que antes de quedarse embarazada era habitual que saliera a hacer running, ahora el ejercicio principal que ocupa su rutina es el yoga, una disciplina en la que intenta ser constante. De hecho, en septiembre, durante un viaje a Nueva York para apoyar a su amiga Serena Williams en el US Open, acudió a Modo Yoga, un estudio ecológico en el que habría compartido clase con unas 60 personas. Además, también es habitual que saque tiempo para dar largos paseos por el Windsor Great Park. Así lo explicaba este verano Katie Nicholl, experta en la Casa Real Británica, durante una entrevista concedida a Entertainment Tonight. "Está disfrutando del momento, cuidándose. Ha recibido la maternidad de un modo natural, y por eso ha adoptado un entrenamiento tan tranquilo”, revelaba.

Meghan adora el yoga y considera que lo lleva en la sangre ya que su madre, Doria Ragland, es instructora. Sin embargo, en una charla que mantuvo con Women’s Health durante su etapa como actriz aseguró que no fue con su progenitora con la que probó esta disciplina sino con Duncan Parviainen. Un día que nunca olvidará ya que tuvo un flechazo según ella misma explicaba en The Tig, el blog que tuvo durante tres años. "Quizás me impactó tanto, por encima de otros momentos de amor platónico, porque conocer a Duncan me hizo enamorarme no solo de él, sino también de mi práctica de yoga", escribía.

En estos momentos, la duquesa de Sussex está centrada en ella misma y en su familia. Cabe recordar que el príncipe Harry y ella han decidido alejarse de la vida pública durante seis semanas puesto que no se sienten cómodos estando en el foco mediático. Fue en el documental Harry and Meghan: An African Adventure, cuando se sinceraron y hablaron por primera vez de la presión que sienten al formar parte de la Familia Real inglesa. En este periodo que están viviendo en la más estricta intimidad, se sabe que pasarán las fiestas navideñas con la madre de ella y no al lado de los Windsor como es costumbre, una decisión en la que cuentan con el apoyo de la reina Isabel II.

