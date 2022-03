La Duquesa de Cambridge cuenta los detalles más dulces de su hijo pequeño

Imposible no acordarse de los hijos en un ambiente navideño. La Duquesa de Cambridge por supuesto se acordaba y compartió el detalle más dulce sobre su hijo menor, el príncipe Louis, en un compromiso especial de Navidad en el que estuvo rodeada de niños como los suyos propios. Mientras hablaba con las familias que habían sido apoyadas por la organización benéfica Family Action, a la Duquesa le hizo mucha gracia un pequeño en concreto que intentó llamar su atención agitando su mano en el aire y gritando a su vez: “¡Yo!, ¡yo!”. Ganada por sus travesuras, la duquesa Catherine le acarició la mejilla con cariño y le dijo: “Me recuerdas a mi pequeño Louis, él sigue diciendo ‘¡yo!, ¡yo!, ¡yo!’ y quiere venir a todas partes conmigo”. Fue una inusitada revelación de la vida privada de los Cambridge con sus tres hijos, el príncipe George, de seis años; la princesa Charlotte, de cuatro, y el príncipe Louis, de 19 meses.

A pesar de ser el más pequeño de los tres hermanos y en consecuencia el menos conocido para el gran público, el príncipe Louis ya ha protagonizado grandes momentos en la prensa. Una de sus apariciones estelares fue en el balcón del palacio de Buckingham con ocasión del Trooping the colour, en el que no dejó de repartir sonrisas y saludos desde los brazos de su madre, que no le quitaba ojo, y después desde los de su padre, a los que se arrojó con muchas ganas. También acapararían todos los flashes sus espectaculares intentos de llamar la atención de su primo pequeño, Archie, durante un campeonato de polo. Sin olvidar sus primeros pasos en el jardín de cuento diseñado por la Duquesa de Cambridge para la nueva edición del Chelsea Flower Show. Y no nos cuesta nada imaginarlo cómo dice su madre, con el afán de protagonismo del rey de la casa.

El acto solidario de la Duquesa tuvo lugar en Peterley Manor Farm, una granja familiar ubicada en las colinas de Chiltern en Buckinghamshire, y marcaba su estreno como patrocinadora real de la organización, que fue fundada en 1869 para brindar apoyo a las familias que afrontan desafíos varios, desde abuso doméstico hasta dificultades financieras. Un papel que anteriormente había sido desempeñado por la reina Isabel y que por tanto implica otra demostración de confianza de la soberana.

La Duquesa disfrutó claramente de la visita. Se apreciaba que los niños son su debilidad cuando estuvo ayudando a Anna, de cuatro años, a enviar una carta a Papá Noel en el Polo Norte; cuando se unió a un grupo de chicos que preparaban comida ecológica para renos, o cuando se arrodilló en el suelo junto a un grupo de chavales que hacían adornos navideños para admirar su arduo trabajo.“¿Qué es lo que todos quieren para Navidad?”, preguntó. Una joven llamada Poppy le respondió: “Quiero un unicornio de la vida real, un Pegaso que vuele. Y un cachorrito. Y una guitarra”. Y la mujer del príncipe Guillermo, que ya domina unas cuantas lecciones de diplomacia, elogió la opción más realista y la menos comprometida: “Una guitarra es genial y muy sociable porque también puedes cantar con amigos”.

La Duquesa de Cambridge también compartió un momento significativo con Toni Law, una madre soltera de 26 años, a la que comentó que la Navidad podría ser un “momento estresante” debido a la presión de hacerlo especial para sus hijos: “Puede llegar a ser estresante, quieres darles la oportunidad de disfrutar todos los aspectos. Hay mucha presión para que la Navidad sea perfecta”. Antes de despedirse, ambas se felicitaron por su increíble trabajo como madres.

