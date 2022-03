Isabel II de Inglaterra reaparece tras el comunicado emitido por su hijo Andrés

La reina Isabel II de Inglaterra ha reaparecido en un acto en una jornada clave por dos motivos. Por un lado, este miércoles era su aniversario de bodas con el duque de Edimburgo y del comunicado oficial de su hijo Andrés en el que anuncia su intención de abandonar sus obligaciones institucionales como consecuencia del escándalo por el caso de Jeffrey Epstein. Con la mejor de sus sonrisas, la soberana acudía a entregar un premio internacional en Chatham House y, como no podía ser de otra forma, todas las miradas se posaban sobre ella, sobre sus gestos y sobre su posible reacción al mensaje que el duque de York había hecho público horas antes.

Pero la Reina ha demostrado que los años de experiencia y las tablas que ha adquirido a lo largo de las décadas como Reina no han sido en vano. Ni un atisbo de incomodidad, de tensión o de preocupación en su rostro, sino todo lo contrario. Tan solo veinticuatro minutos después de que su hijo emitiera el comunicado, Isabel II llegaba al acto en el que tenía que entregar un premio al científico británico David Attenborough, viejo amigo por cierto de la monarca, y a Julian Hector, jefe de la Unidad de Historia Natural de la BBC. El reconocimiento a estas dos eminencias con el Premio Chatham House 2019 llegaba como consecuencia de su trabajo para concienciar sobre la contaminación plástica de los océanos.

Aunque su presencia no fue anunciada de antemano y supuso toda una sorpresa para los presentes, eso no impidió que la soberana hiciera gala de su sentido del humor al comentar que el galardón reconocía los "muchos talentos" de Attenborough. "Uno no puede evitar sentir que, para aquellos de nosotros de cierta generación, podemos disfrutar mucho demostrando que la edad no es una barrera para convertirse en una influencia positiva". Además, en el momento de estampar su firma en el libro de visitas, Isabel II bromeó al asegurar que no sabía qué día era. "¡Bueno, por supuesto, sé cuál es la fecha!", comentó entre risas. En este punto es necesario recordar que se trata de su 72 aniversario de bodas con Felipe de Edimburgo.

Precisamente este miércoles la monarca y su marido han recibido las felicitaciones públicas de los duques de Cambridge, de los duques de Sussex y de otros miembros de la Familia Real británica en un día que también quedará en el imaginario colectivo por el anuncio del duque de York de abandonar la vida pública. "En los últimos días me ha quedado claro que las circunstancias relacionadas con mi asociación anterior con Jeffrey Epstein han causado importantes problemas en el trabajo de mi familia y en el valioso trabajo que se lleva a cabo en las muchas fundaciones y organizaciones benéficas que estoy orgulloso de apoyar. Le he pedido a Su Majestad poder alejarme de los deberes públicos en el futuro y ella me ha dado su permiso", desvelaba este miércoles por la tarde.

