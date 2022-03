El príncipe Guillermo se acuerda de los duques de Sussex en una gran fiesta de apoyo al voluntariado

Si hay una causa con la que los duques de Cambridge siempre han estado muy comprometidos, esa es la del cuidado de la salud mental. Por eso, no se podían perder la celebración de un evento organizado por el servicio de voluntariado de la organización Shout, una línea de ayuda de emergencia para todos aquellos que sufran una crisis y lo necesitan. Guillermo de Inglaterra y su esposa han ofrecido todo su apoyo a este servicio y han participado en la gran fiesta que ha tenido lugar en Londres con los voluntarios y los responsables de la ONG. Además de subirse al escenario a mostrar su orgullo por todo lo que ha conseguido la asociación también han conversado en un ambiente distendido y relajado y el príncipe se ha acordado de los duques de Sussex.

La duquesa de Cambridge llegaba al evento en Londres con un traje de chaqueta formado por pantalón tobillero color burdeos y americana con estampado de cuadros pata de gallo, muy apropiado para una jornada de trabajo pero al mismo tiempo con tintes de celebración. El duque, por su parte, recurría al infalible traje azul marino con corbata. A su llegada al acto, saludaron a los organizadores y no tardaron en unirse a los corrillos que se formaban en torno a una mesa con café y agua mineral para charlar sobre los retos de las labores de voluntariado con las personas que se dedican a ello, a las que escuchaban muy atentamente.

Los duques de Cambridge retoman así su agenda después de los emotivos actos con motivo del Día del Armisticio donde coincidieron por primera vez en cuatro meses con los duques de Sussex. No obstante, la sobriedad que requería el momento no dio demasiadas opciones para charlar o ponerse al día, al menos ante las cámaras. Por el contrario, el evento organizado por Shout ha sido mucho más distendido y el príncipe Guillermo no se ha olvidado de mencionar a su hermano y su cuñado, también muy concienciados con esta causa, en su discurso. "Catherine y yo y Harry y Meghan no podríamos estar más orgullosos de lo que Shout ha conseguido. Estamos enormemente orgullosos y agradecidos de formar parte de esto", afirmaba ante un auditorio lleno.

Shout es el primer servicio de ayuda en línea de Reino Unido disponible de forma gratuita los siete días de la semana durante las 24 horas del día. Ante un ataque de ansiedad, estrés, preocupación o nervios, la ONG recomienda escribir un sms y un voluntario se pondrá en contacto con la persona en crisis para tratar de ofrecerle ayuda inmediata y devolverle la calma. La organización protege el anonimato de las personas que recurren a este servicio y, simplemente, utilizan los datos para estudiar patrones y tendencias en torno a la salud mental.

No es la primera vez que los duques de Cambridge muestran públicamente su compromiso con los asuntos relacionados con la salud mental y lo ha demostrado cuando le ha tocado de cerca cuando su hermano James Middleton sufrió una profunda depresión. Tal y como él mismo ha reconocido en una entrevista para The Telegraph Magazine, su hermana mayor fue fundamental en su recuperación. Y es que todos los Middleton, incluida la Duquesa, le acompañaron a terapia para ayudarle a superar la enfermedad.

