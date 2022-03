Los Duques de Sussex y su 'pequeña calabaza' Archie

Esta vez la referencia no era al pelo anaranjado de Archie que ha heredado de su padre, ni al último sueño del pequeño acurrucado como un cogollito en los brazos de su madre, esta vez la familia de Sussex deseaba a sus seguidores una fantástica fiesta de Halloween con una cariñosa alusión a su “pequeña calabaza”. Hay costumbres que no tienen tanta tradición en el Reino Unido como en los Estados Unidos, pero la Duquesa de Sussex no olvida sus orígenes estadounidenses tal y como ha dejado constancia con estas palabras en la cuenta oficial que comparte en Instagram con su marido, el príncipe Harry: “Les deseamos a todos un Halloween divertido y seguro, en nombre de nuestra familia (y nuestra pequeña calabaza)”, escribe la pareja, que firma como TRH (Their Royal Highnesses), “Sus altezas reales”.

La foto que acompaña el mensaje de felicitación es de su visita a un taller de efectos especiales durante su viaje a Nueva Zelanda del año pasado, cuando la Duquesa ya estaba embarazada del pequeño Archie. Después de su primera fiesta de Halloween, el hijo de los Duques de Sussex, cuarto nieto del príncipe Carlos, octavo bisnieto de la reina Isabel y séptimo en la línea de sucesión al trono británico, celebrará al otro lado del océano otra de las fechas claves del calendario estadounidense, su primer Día de Acción de Gracias, con sus padres y su abuela materna, Doria Ragland.

Mientras llega el esperado momento de unas vacaciones, especialmente para la duquesa Meghan, que sobrelleva muy difícilmente la presión mediática y se ha visto obligada a emprender su particular lucha contra la versión “desagradable y engañosa” de las informaciones publicadas en los tabloides sensacionalistas británicos acerca de ella, los Duques abordarán varios compromisos oficiales. Estos días el príncipe Harry ha dejado sola en casa a la Duquesa con el pequeño Archie para asistir a la final de la Copa Mundial de Rugby entre Inglaterra y Sudáfrica en Japón, donde se ha visto rodeado de chicas.

Pero la cita oficial que genera más expectación es su reencuentro con los Duques de Cambridge el próximo 10 de noviembre, en el Día del Recuerdo. Entonces seremos testigos del estado de la relación entre los Cuatro fabulosos, después de que el príncipe Harry haya reconocido las diferencias entre hermanos y después de que, según el diario Express, la duquesa Catherine haya puesto todo de su parte para recuperar la armonía. Luego sí, el descanso prometido.

