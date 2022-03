La reunión secreta de los duques de Cambridge en el Palacio de Kensington

Los duques de Cambridge tienen una agenda de lo más apretada y versátil. El príncipe Guillermo y su mujer acuden a actos en los que se reúnen con mandatarios como su reciente encuentro con el Aga Khan o visitan a alumnos de colegios. Sin embargo, ahora se ha sabido que la pareja real ha tenido un encuentro secreto con uno de los millonarios más importantes (y discretos) del mundo. Los Cambridge recibieron al confundador de Microsoft, Bill Gates y a su mujer Melinda en su residencia, el Palacio de Kensington.

La reunión tuvo lugar este martes por la noche y, aunque no se anunció, quedó inscrita en la Circular de la Corte, el registro diario de todas las actividades realizadas por la Familia Real, tal y como informa HELLO!, la versión británica de ¡HOLA!

Aunque a priori pueda sorprender el encuentro de ambos matrimonios, lo cierto es que tienen muchos puntos comunes sobre los que debatir. Los Gates acudieron en su condición de filántropos de la Fundación Bill y Melinda Gates, que ambos crearon. Esta entidad es patrocinadora de Fundación Real, creada para que los Duques pudieran llevar adelante sus compromisos caritativos y solidarios. Tras la partida del príncipe Harry y Meghan de la Fundación Real, el príncipe Guillermo y Kate son ahora los únicos directores y sus líneas de trabajo se centran en salud mental, la conservación de la naturaleza salvaje, los jóvenes y las fuerzas armadas.

La reunión privada con Gates y su mujer se produjo, curiosamente, poco después de que los nombres de los duques de Sussex fueran eliminados como directores de la página web de la Fundación Real. El trabajo desempeñado por el príncipe Harry y Meghan aparece en la sección “Noticias” de la website.

Pese a este escisión, los ‘cuatro fantásticos’ – los duques de Cambridge y los de Sussex- no han descartado trabajar juntos en el futuro. Precisamente esta misma semana se unieron para poner voz a un corto de la campaña Every Mind Matters, una iniciativa del Servicio de Salud Inglés y el NHS, que tiene como objetivo ayudar a las personas a controlar los primeros síntomas de un trastorno mental. Los cuatro son los responsables de la voz en off del vídeo, que también cuenta con celebridades como las actrices Gilian Anderson (Expediente X) o Glenn Close. Las imágenes se emitieron en los canales de televisión ITV, Channel4 y Sky Channels.

La Fundación Bill y Melinda Gates es la fundación privada dedicada a la caridad más grande del mundo. Fue creada en 1994 por Bill y renombrada en 1999 con su actual nombre. Según la revista Forbes, los Gates son los donantes más generosos después de que donaran más de 34.000 millones de euros a causasa filantrópicas. En el año 2006, la organzación fue galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional.

