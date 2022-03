Los 'cuatro fantásticos' unen sus fuerzas de nuevo

Los Duques de Cambridge y los Duques de Sussex decidieron separarse hace meses, pero Los cuatro fantásticos, como se les conocía en aquellos tiempos de trabajo en feliz compañía, han vuelto a unir fuerzas una vez más. Han hecho equipo de nuevo y han colaborado con la plataforma de salud pública inglesa llamada Every Mind Matters para combatir problemas mentales, causa con la que ambos matrimonios están muy comprometidos. El nuevo lanzamiento intenta ayudar a tomar simples medidas para el cuidado de la salud mental, para mejorar su higiene y bienestar y para apoyar a las personas que padecen algún trastorno.

Loading the player...

Los Duques de Cambridge llevan al fútbol al príncipe George y la princesa Charlotte

Las simpáticas carcajadas de Archie y su primo George

Nueva polémica 'eco' para los Duques de Sussex

Los cuatro participan en la película de presentación de la nueva plataforma junto a una variedad de personas cuyas vidas se han visto afectadas por la mala salud mental, incluido un elenco de caras conocidas: la actrices estadounidenses Gillian Anderson (Expediente X) y Glenn Close (tres veces escarizada por El león en invierno, Damages y The Wife) el presentador de televisión y exjugador de cricket Freddie Flintoff, la presentadora de televisión y exmodelo Davina McCall, el cantante Will Young (ganador de la primera temporada de Pop Idol), el exciclista Sir Bradley Wiggins, la televisiva chef Nadiya Hussain, la filántropa, presentadora de televisión y exmodelo Katie Piper, atacada con ácido por su exnovio; el cineasta Joe Sugg y el periodista británico, locutor, asesor político y autor Alastair Campbell.

VER GALERÍA

El filme, escrito por Richard Curtis, director de Love Actually, y dirigido por retratista, fotógrafo de moda y director John Rankin, muestra cómo todos podemos cuidar nuestra salud mental y se emitirá hoy por la noche a través de los canales ITV, Channel 4 y Sky. El estreno llega dieciocho meses después de su planificación y pilotaje, desarrollado con expertos clínicos y académicos, organizaciones benéficas nacionales de salud mental y aportes de personas con experiencia en problemas de salud mental.

“Todo el mundo conoce ese sentimiento, cuando la vida se apodera de nosotros”, se puede escuchar al príncipe Guillermo decir en el trailer, mientras que el príncipe Harry añade: “Nos sentimos estresados, deprimidos, ansiosos o tenemos problemas para dormir. Creemos que no hay nada que se pueda hacer al respecto”. “Pero ahora, hay una nueva forma de ayudar a cambiar las cosas”, dice la duquesa Meghan, “Every Mind Matters le mostrará formas simples de cuidar su salud mental”.La duquesa Catherine concluye: “Le ayudará a comenzar con un plan online gratuito diseñado para ayudarlo a lidiar con el estrés, mejorar su estado de ánimo, mejorar su sueño y hacer que sienta mayor control”.

VER GALERÍA

Clínicamente asegurado por el NHS, Every Mind Matters se basa en enseñar las pautas para construir cambios simples en sus vidas diarias, replantear pensamientos inútiles, ejercicios de respiración y aumentar la actividad física. Every Mind Matters está respaldado por una coalición de organizaciones benéficas y defensores de la salud mental, incluyendo Mind, Mental Health Foundation, MHFA England, Samaritans, Heads Together, Center for Mental Health, Rethink, Time to Change, NSUN, What Works Center for Wellbeing y Good Thinking.

El proyecto se produce poco después de que la Duquesa de Cambridge se reuniera a principios de este mes en el Palacio de Kensington con el cineasta Richard Curtis, famoso por sus guiones de Cuatro bodas y un funeral (1994), Notting Hill (1998), War horse (2011), About Time (2013) y Yesterday (2019) por citar solo algunos títulos de su filmografía, para hablar sobre el nuevo proyecto de salud mental. La salud mental es un problema que toca profundamente el corazón de Richard, ya que su hermana se suicidó. Hablando sobre la trágica pérdida en 2017 en la conferencia de Salud Pública de Inglaterra, explicó: “Fui tan privilegiado y teníamos tanto dinero y tanto acceso y todavía no pude hacer nada. No puedo creer lo que debe de ser para aquellos cuyos parientes no están en esa situación y no tienen nada”.