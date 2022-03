Meghan Markle felicita al príncipe Harry con el mensaje más romántico y ¡una nueva foto de Archie!

El 15 de septiembre es una fecha muy importante para la familia real británica ya que es el día en el que cumple años uno de sus miembros más queridos, el príncipe Harry. El duque de Sussex celebra sus 35 años, una edad que sin duda alguna recordará siempre ya que es la primera vez que sopla las velas convertido en padre. Cabe recordar que su hijo, Archie Harrison, llegaba al mundo el pasado mes de mayo para completar la felicidad del matrimonio que forma al lado de Meghan Markle, que le ha dedicado la felicitación más romántica.

"Tu servicio a las causas por las que te preocupas más profundamente me inspira cada día. Eres el mejor marido y el padre más fantástico para nuestro hijo. Te queremos ¡Feliz cumpleaños", escribía la duquesa de Sussex junto a un collage que compartió con todos sus seguidores que recoge los momentos más importantes de la vida de Harry, incluida una nueva foto de Archie del día de su bautizo. Además de la nueva instántanea en la que el príncipe Harry aparece agachado contemplando al bebé en brazos de su mama, la duquesa incluyó imángenes de Diana de Gales, momentos de la infancia con su hermano Guillermo, su boda, así como de los múltiples viajes de su esposo.

Su abuela, la reina Isabel II, también le ha enviado un mensaje de felicitación en nombre de la Familia Real a través de la cuenta oficial de Buckingham. "Feliz cumpleaños al duque de Sussex que hoy cumple 35", rezaba junto a una imagen de la Monarca muy sonriente con su nieto. También los duques de Cambridge se han sumado a los buenos deseos con una fotografía de los dos hermanos charlando felices con su uniforme militar, así como su padre Carlos de Inglaterra y su esposa la duquesa de Cornualles que han compartido unas bonitas imágenes familiares.

Se espera que el hijo menor del príncipe Carlos de Inglaterra y la desaparecida Diana de Gales siga los pasos de su mujer y organice su cumpleaños en la más estricta intimidad con una sencilla fiesta en su casa de Frogmore Cottage, donde podrían asistir las personas que forman parte de su círculo íntimo, tanto amigos como familiares, quienes además le han felicitado públicamente con cariñosos mensajes e imágenes de su infancia.

Sin duda, el mejor regalo de Harry de Inglaterra es tener al lado a su hijo, Archie Harrison, con el que está encantado. De hecho, tal y como revela Hello, cuando en estos últimos días vistiaba el Programa Rugby Football Union All Schools en Luton, habló con los jóvenes de lo mucho que está creciendo el bebé. "Está realmente bien, gracias, y se está haciendo tan grande....", decía con gran orgullo el príncipe, quien dijo sentirse "en la luna" solo horas después del nacimiento de su pequeño. No es de extrañar ya que ser padre es un sueño cumplido para él, quien deseaba desde hacía tiempo formar su propia familia.

En solo unos días, concretamente el próximo 23 de septiembre, el hermano de Guillermo de Inglaterra vivirá otro emocionante momento: el primer viaje familiar a Sudáfrica, uno de sus lugares preferidos. "Nuestra familia realizará su primera gira oficial a África, una región del mundo que en las últimas dos décadas ha sido mi segundo hogar. Nuestro equipo ha ayudado a crear un programa significativo que estamos muy emocionados de compartir con ustedes. Como apunte personal, ¡no puedo esperar para presentarles a mi esposa e hijo a Sudáfrica! Los veremos a todos muy pronto”, decía junto a un collage de varias fotos significativas de esta bonita región.