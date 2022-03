Meghan Markle y Marta Ortega rinden su particular homenaje al recordado fotógrafo Peter Lindbergh La duquesa de Sussex y la empresaria han querido recordar a su fotógrafo de cabecera y lo han hecho con emotivos mensajes

El mundo de la moda se ha quedado huérfano este miércoles y, con él, numerosas celebrities que habían posado ante el aclamado objetivo del fotógrafo Peter Lindbergh. El alemán, nacido en Polonia y que fue retratista de top models, empresarias y hasta miembros de la realeza, fallecía a los 74 años. Entre los rostros conocidos que llegó a inmortalizar se encuentran iconos como Cindy Crawford, Naomi Campbell, Kate Moss, Claudia Schiffer, Mar Flores o Esther Cañadas, así como Penélope Cruz, Maribel Verdú, Marta Ortega o la mismísima Meghan Markle, duquesa de Sussex.

VER GALERÍA

Precisamente estas últimas han querido también sumarse a los numerosos homenajes que ha recibido el fotógrafo. La esposa del príncipe Harry colaboró con él en uno de sus últimos trabajos, la edición de septiembre de la edición británica de Vogue y además se dejó retratar por Lindbergh para Vanity Fair en 2017. Meghan se ha despedido de él con dos instantáneas y un emotivo mensaje. "Honrando la vida y el trabajo del fotógrafo Peter Lindbergh. Su trabajo es venerado en todo el mundo por capturar la esencia de un tema y promover ideales saludables de belleza, evitando las sesiones de fotos y prefiriendo la belleza natural con un maquillaje mínimo. La duquesa de Sussex trabajó con Peter en el pasado y personalmente lo eligió para retratar a las 15 mujeres de la portada de la edición de septiembre de British Vogue, que editó como colaboradora. No hay otro fotógrafo al que ella considerara para dar vida a este significativo proyecto. Forces for Change fue uno de los proyectos finales del estimado fotógrafo. Se le echará de menos", era el mensaje que los duques de Sussex han querido hacer público junto a dos fotografías.

Una de ellas pertenece a uno de los trabajos de Lindbergh y la otra cuenta con este y con Meghan como protagonistas, en blanco y negro, mientras ambos sonríen y se abrazan. Precisamente hace poco el afamado retratista recordaba cómo había sido trabajar con la nuera del príncipe Carlos de Inglaterra. "Las instrucciones de la duquesa estaban claras: '¡Quiero ver pecas!'. Fue como correr a través de unas puertas abiertas para mí. Me encantan las pecas", comentó entonces.

VER GALERÍA

Marta Ortega también ha rendido tributo a Lindbergh. En su caso lo ha hecho a través de una instantánea compartida por el diseñador Alber Elbaz. "Los amo mucho, momentos felices con Marta, Peter y yo #peterlindbergh #martaortega", escribía junto a una fotografía, también en blanco y negro, en la que aparecían los tres juntos. La hija de Amancio Ortega no se resistía a comentar la fotografía y lo hacía con un bonito recuerdo hacia el que fue el retratista de su enlace. "Me encanta esta foto de nosotros. Le echaremos de menos de verdad", plasmaba la empresaria. Cabe recordar que Lindbergh fue el encargado de inmortalizar las inolvidables imágenes oficiales de la boda de Marta Ortega y Carlos Torretta en La Coruña.

Victoria Beckham, Penélope Cruz, Charlize Theron y Maribel Verdú

Penélope Cruz, quien posó para él en el calendario Pirelli, no ha sido menos y, junto a una imagen de Lindbergh, ha destacado que el fotógrafo siempre fue "cariñoso y generoso" con ella. "Me enseñaste muchas cosas y vivimos juntos momentos muy mágicos. El mundo echará de menos tu enorme talento, tu peculiar sentido del humor y tu gran corazón. Descansa en paz, amigo mío". También Cindy Crawford se ha despedido de él, haciendo hincapié en su talento. "Tenía una forma de convertir tus imperfecciones en algo único y hermoso... y sus imágenes siempre serán atemporales. Se te extrañará mucho, Peter. Me siento orgullosa de haberte conocido y trabajado contigo". Por su parte, la modelo española Mar Flores ha dejado claro que los sueños "solo mueren si muere el soñador. DEP". Y la actriz Maribel Verdú ha resaltado lo afortunada que ha sido. "Hasta siempre, maestro. Nunca olvidaré ese día delante de tu mirada".

VER GALERÍA

En cuanto a Naomi Campbell, ha querido recordar la "vitalidad, su sonrisa animada... su amabilidad y generosidad de darme su hogar en París mientras se construía el mío!! Oh Peter, tantos recuerdos de 33 años que mi corazón en este momento no puede expresar". Otra de las que se ha sumado a estos homenajes en forma de mensajes es la estrella hollywoodiense Charlize Theron, que ha asegurado que su corazón está "roto. Peter Lindbergh era un genio y un maestro absoluto de su oficio. Pero más allá de eso, lo que lo hizo verdaderamente único en su clase fue su constante amabilidad, calidez e increíble sentido del humor. Uno de los mejores seres humanos que he conocido. Nunca te olvidaré, mi amigo", rezaban sus emotivas palabras. También Victoria Beckham ha mostrado su tristeza tras conocer la noticia. "Peter Lindbergh cambió la fotografía de moda y tuvo un talento increíble que se echará mucho de menos".

Haz click para ver el tráiler de la serie El Armario De. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!