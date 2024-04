¿Quién es Delfina Chaves, la actriz argentina que da vida a la reina Máxima en la ficción?

El sábado se estrena en Países Bajos la serie Máxima, una especie de The Crown a la neerlandesa que relata el inicio de la relación sentimental de los reyes de los Países Bajos, que es una de las ficciones más esperadas y que está generando una gran expectación. La producción se podrá ver en la plataforma holandesa Videoland y ya se ha presentado en el certamen Canneseries como “una propuesta poco común en el mundo de las series escrita por la maravillosa Marnie Blok, que supimos que sería un regalo para la audiencia de nuestro festival”.

Como no podía ser de otra manera, los productores han elegido a una actriz argentina para dar vida a la reina Máxima. Se trata de Delfina Chaves, de 28 años, quien además de intérprete es modelo bonaerense. Proviene de una familia con mucho talento y goza de un gran éxito en su país natal. Comenzó con su carrera ante las cámaras en 2012, aunque fue al año siguiente cuando debutó en el teatro con la obra Viaje de locura que la llevó a hacer una gira por todo el país. En 2014 protagonizó el musical Criatura emocional, que alternó con su paso por el programa Tu Cara me suena, en su edición argentina, donde hizo una aparición especial interpretando a uno de los componentes de One Direction. A partir de ahí empezó a encadenar proyectos más relevantes como La casa del mar, La Leona, Edha, La corazonada (estos últimos en Netflix) y la telenovela Argentina, tierra de amor y venganza, donde compartió reparto con Benjamín Vicuña y la China Suárez.

Hace justo un año, Delfina se trasladó hasta Ámsterdam para someterse a un cambio radical y lograr un gran parecido físico con la reina Máxima, lo que la llevó a abandonar su melena azabache por el cabello rubio intenso. Además de exigentes jornadas de rodaje, la actriz argentina aprovechó para hacer turismo por Países Bajos y visitar Madrid, donde se encontró con algunos compañeros de profesión con los que había coincidido en proyectos pasados.

La protagonista de la ficción ha contado que tuvo su primera audición como aspirante a protagonista de Máxima n Buenos Aires en 2022. “Tuve que interpretar un monólogo que relataba el viaje de Máxima en la serie”, cuenta a Vanity Fair. Sin duda, este será un papel que la hará conocida mundialmente mientras manifiesta que lo que más le interesaba del personaje era “mostrar su lado humano. Me resultó más fácil identificarme con Máxima porque la interpreté antes de que se convirtiera en Reina”. Aunque reconoce que siente más presión por ponerse en la piel de un personaje real y vivo. “Máxima ya declaró en rueda de prensa que no vería la serie, pues ya sabía bastante sobre su vida, pero se mostró satisfecha de que los artistas puedan expresarse libremente”, asegura Delfina. Sobre lo más difícil de esta serie, asegura que ha sido la adaptación a una nueva forma de trabajar y estar lejos de su familia. También recuerda como un reto tener que actuar en tres idiomas, y especialmente desafiante fue dominar el neerlandés. Sobre si habrá una segunda temporada, aún no se sabe nada, pero la actriz confía en ello.