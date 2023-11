¡Batuta en mano! Las imágenes más sorprendentes de la reina Máxima dirigiendo a una orquesta de niños

Loading the player...

La reina Máxima de los Países Bajos no deja de sorprendernos en una semana repleta de actos oficiales. Este miércoles 22 de noviembre, coincidiendo con el Día de Santa Cecilia, patrona de los músicos, la mujer del rey Guillermo inauguraba el Simposio de Orquestas Docentes en el Concertgebouw en Amsterdam. Máxima estuvo charlando animadamente con los miembros de la orquesta compuesta por niños. El momento más sorprendente se producía cuando la reina, batuta en mano, se ponía a dirigir a la orquesta ante el entusiasmo de los allí presentes. Y, a tenor de las imágenes, hay que decir que no se le da nada mal. Una vez más, la reina de Holanda se ganaba el aplauso de sus compatriotas. Dale al play y no te pierdas el vídeo.

- Los Reyes de Países Bajos y su hija la princesa Amalia, en la preboda de la duquesa de Medinaceli en Jerez

- Repasamos los tocados más especiales que figuran en la colección de Máxima de Países Bajos

- Así son los reyes de Países Bajos en la ficción: las primeras imágenes de la serie sobre la reina Máxima