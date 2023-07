El motivo por el que el Guillermo de Países Bajos ha pedido perdón

Guillermo y Máxima de Países Bajos participaron hace unos días en un acto de gran trascendencia por las palabras que el monarca dirigió a la nación. El Rey pidió perdón por las acciones de su país durante el periodo colonial, con un sentido discurso para conmemorar el 150º aniversario de la abolición de la esclavitud en el reino. Estas palabras han estado rodeadas de gran expectación por la implicación de la Familia Real en el pasado.

“Hoy estoy aquí ante vosotros como vuestro Rey y como parte del Gobierno y me disculpo. Pero para mí también hay otra dimensión personal. La trata de esclavos y la esclavitud se reconocen como un crimen contra la humandaid. Los estadistas y los reyes de la Casa de Orange-Nassau no hicieron nada para abolirla. Actuaron en el marco de lo que entonces se consideraba legalmente permisible. Pero el sistema de esclavitud sirvió para mostrar lo injustas que eran esas leyes. La Segunda Guerra Mundial nos enseñó que no puedes esconderte completamente detrás de las leyes cuando los seres humanos son reducidos a bestias y están a merced de los que están en el poder”, manifestó el monarca.

Junto al Rey estuvo la reina Máxima, vestida de azul marino, y juntos depositaron una corona de flores conmemorativa tras un desfile que partió del Ayuntamiento de Ámsterdam y que concluyó en el parque Oosterpark, en el que se encuentra el monumento a la esclavitud. Un acto de gran solemnidad y que contrasta con el posado veraniego y desenfadado que el pasado viernes protagonizaron los Reyes y sus tres hijas, las princesas Amalia, Alexia y Ariane, en una playa de La Haya.

Entre los siglos XVII y XX, el periodo más importante del vasto imperio colonial holandés, los Países Bajos dominaban, se habían asentado y tenían conexiones comerciales o controlaban territorios en todos los continentes. “Sabemos que más de 600.000 personas fueron transportadas desde África a través del Atlántico en barcos holandeses para ser vendidas como esclavas o utilizadas en plantaciones. De ellas, 75.000 no sobrevivieron a la travesía. También conocemos sobre el extenso comercio de esclavos hacia el este y sabemos de las atrocidades contra los indígenas en las colonias”, prosiguió.

El rey Guillermo también recordó que él mismo había ordenado hace unos meses la creación de un comité independiente encargado de estudiar la cuestión de la participación de la Familia Orange-Nassau durante ese periodo. Las conclusiones se presentarán el próximo año. Indonesia, Sri Lanka, territorios en China, el noreste de Brasil, Surina, y las Antillas Neerlandesas, son algunos de los territorios que estuvieron bajo el dominio de la Corona de Países Bajos.

El Rey finalizó su intervención con unas palabras en sranan tongo, el idioma criollo hablando en Surinam: “Después del reconocimiento y la disculpa, trabajaremos juntos para fomentar la curación, la reconciliación y la recuperación. Para que todos podamos estar orgullosos de lo que compartimos. Para que podamos decir: Ten kon drai (los tiempos han cambiado). Den keti koti, brada, sisa (las cadenas están rotas, hermano, hermana). Diez kon drai (los tiempos han cambiado). Den keti koti, fu tru! (¡Las cadenas están rotas de verdad!). El discurso del soberano fue muy aplaudido por todos los presentes.