Las curiosas imágenes de Guillermo y Máxima de Países Bajos entre ovejas A pesar del elegante look que lucía la Reina, no le importó sentarse en un bloque de paja en una granja

Loading the player...

Los reyes Guillermo y Máxima de Países Bajos han protagonizado unas imágenes muy curiosas y divertidas en su visita a las islas Wadden. Han llegado en helicóptero a Texel y allí han comenzado su agenda de actividades, que incluía una parada en la granja de ovejas de Waddel. Han estado rodeados por estos animales y no han dudado en acercarse a ellos y acariciarles. Además, hemos podido verles sentados en bloques de paja. Aunque Máxima llevaba un look muy elegante que incluía zapatos de tacón, ha vuelto a demostrar que es una reina todoterreno. Dale al play y no te lo pierdas.

-Su charla en español con la princesa Lalla Meryem y otras curiosidades del viaje de la reina Máxima a Marruecos