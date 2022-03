¿Para quién será el botón dorado? Máxima de Holanda organiza su propio 'Got Talent' en palacio

Loading the player...

Máxima de Holanda ha sido protagonista de una curiosa iniciativa para promover la educación musical en los Países Bajos. La Reina ha recibido en su palacio Huis ten Bosch (La casa del bosque) a tres de los participantes de un conocido concurso de talentos televisivo. Máxima ha organizado un auténtico Got Talent en los salones de palacio y la hemos visto reír en compañía de los jóvenes que han mostrado habilidades tan diversas como: tocar el acordeón, la batería e incluso hacer música con una goma elástica. Los tres concursantes del programa Lang Leve de Muziek Show (Larga vida al espectáculo musical) estarán en el Concierto de Navidad que presidirá la Reina. Una iniciativa enmarcada en el programa Méér Muziek in de Klas (Más música en el aula), de la que Máxima es presidenta de honor. ¿Quieres ver el Got Talent de Máxima de Holanda? Dale al play y no te lo pierdas.