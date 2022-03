La fuerza de Máxima de Holanda para continuar con su labor

Máxima de Holanda no ceja en su empeño de lograr los retos de nuestro tiempo y un año tras otro año vuelve a Nueva York con motivo de la Asamblea de las Naciones Unidas, que cumple su 74ª edición. Como cada mes de septiembre, ha desembarcado en la capital del mundo en su calidad de asesora del Secretario General de la ONU en materia de finanzas inclusivas para impulsar en esta ocasión “los esfuerzos multilaterales para la erradicación de la pobreza, la calidad de la educación, la acción contra el cambio climático y la inclusión”. Parece que de tanto ir siente la sede como su casa y a los representantes de los países miembros con los que siempre coincide sus vecinos de comunidad.

Pero esta edición no es una más de tantas para la reina Máxima, porque esta vez celebra su décimo aniversario como asesora. Durante estos años la soberana ha promovido que los servicios financieros básicos, tales como cuentas de ahorro o seguros de vida, sean accesibles para todo en el mundo, especialmente en zonas en vías de desarrollo y en particular para las mujeres. A día de hoy está considerada una de las grandes expertas mundiales en este tema.

Máxima de Holanda no se conforma con lo conseguido. La soberana repasó los resultados de su trabajo durante la última década en una reunión especial en la sede de Naciones Unidas presidida por el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, y anticipó que aún le queda mucho por hacer: “Tenemos que encontrar una solución política y tecnológica para que el uso de cuentas bancarias alcance a las personas que se encuentran en zonas sin servicios financieros”, dijo la reina Máxima, que estaba radiante con un vestido con estampado arty, ante la orgullosa mirada de su marido, el rey Guillermo Alejandro, uno de los ponentes de la Asamblea.



La Reina recordó los grandes desafíos a los que tuvo que hacer frente al comenzar su andadura como asesora de la ONU: “Recuerdo lo complejo que me resultaba comprender aspectos técnicos relacionados con los servicios financieros como el movimiento de datos bancarios a través de la red de telefonía móvil, pero gracias al gran equipo que me ha acompañado durante estos años he conseguido superar todos los obstáculos y crecer profesionalmente”, afirmó Máxima. Muy emocionada, quiso dedicar su empeño a “todas las personas que me he encontrado en los lugares más remotos, personas muchas veces con carencias educativas o completamente marginadas que gracias al acceso a los servicios financieros han conseguido empezar a desarrollarse como personas. Ellos son los que me dan la fuerza para continuar con este trabajo”, según la soberana holandesa.

La importante labor de la reina Máxima durante estos años fue recordada ayer por su marido, el rey Guillermo Alejandro, en su discurso ante la Asamblea General: “Mi esposa, Reina de Holanda, ha desempeñado durante diez años un importante papel para las Naciones Unidas y lo ha hecho con un enorme entusiasmo y una gran vocación de entrega”. Cumplirá otros tantos. Que veinte años no es nada... con la fuerza de Máxima de Holanda para continuar.

